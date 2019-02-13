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Иран грозит атаковать американские базы в Сирии
00:39 15.02.2019

Пока Москва договаривается, Тегеран выдвинул ультиматум США

Любовь Шведова
Материал комментируют:
Джон Блакслэнд

Иностранцы по-разному смотрят на то, что происходит в Сирии. Например, многие были шокированы российским вмешательством в местную гражданскую войну.

Да, Москва уже давно защищает Асада, но делалось это исключительно дипломатическими методами - например, в ООН наши представители регулярно критиковали опасные для Дамаска инициативы США или других враждебных Асаду стран. А в Совбезе и вовсе часто приходилось прибегать к вето. Это, конечно, было эффективно, но лишь до поры до времени, пока американцам не надоела вся эта возня. Они, наплевав на все международные институты и на сирийский суверенитет, вторглись в арабскую республику и приступили к поддержке особо "демократически" настроенных элементов.

По большому счету, на первых порах их союзниками были террористы вперемешку с реальной оппозицией. В общем, эта интервенция позволила многим предположить, что конец Асада очень близок. Россия, используя дипломатов, оттягивала фиаско, как могла, однако все быстро сообразили, что скоро такой подход приведет к провалу. И Путин сделал то, что не сделал бы год-другой назад, когда украинские события еще не рассорили Москву со всем западным миром. Он отправил наших военных спасать Асада, спасать Сирию. Получилось неплохо.

Но с тех пор сирийская тема стала одной из наиболее популярных в среде главных критиков РФ. Причем, Россию ругают люди, придерживающиеся противоположных взглядов. Одним не нравится ее жесткость по отношению ко всем, кто представляет сирийскую оппозицию. Другие же, наоборот, критикуют Москву за нерешительность и склонность пасовать перед американцами и израильтянами, если те вдруг начинают давить. Что ж, последние тоже правы по-своему.

Не будем в очередной раз упоминать Израиль, а перейдем к американцам. Последние перепробовали в Сирии все - они сбивали асадовские самолеты и прочие летательные аппараты, многократно бомбили правительственные территории, при их посредничестве также в свое время было пленено немало дружественных РФ бойцов. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть ту ужасную историю с убийством большого количества российских граждан в Дэйр-эз-Зоре, когда, по всей видимости, развернулся бой за газоперерабатывающий завод на восточном берегу Евфрата. С тех пор с американцами никто не пытается разговаривать силой. Оно и хорошо, ведь мало ли чем это грозит? Тем не менее, российские чиновники по-прежнему пытаются демонстрировать якобы имеющееся на американцев влияние. Так, на днях заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил: "Мы настаиваем, чтобы США выполнили обещание и полностью вывели свои силы из Сирии".

Сколько раз мы уже слышали нечто подобное? Смысла в подобных заявлениях немного - если Штаты и уйдут, то вряд ли из-за того, что Рябков или Небензя им пригрозили.

Несколько иная ситуация с Ираном. Его, как и РФ, тоже критикуют за все, что только можно, но он ведет себя куда более жестко по отношению к тем, кто пытается как-то надавить на него. Так на днях заместитель министра обороны страны Реза Талай-Ник заявил, что компромиссов нет - американцам обязательно надо убраться. И если они не сделают это добровольно, то у Ирана есть план, как добиться успеха: "Все базы США находятся в пределах досягаемости наших вооружений". К этому он добавил, что если янки останутся, то они непременно будут поражены иранскими ракетами.

Все это тоже можно списать на банальную пропаганду, но тут надо понимать, что если кто и способен заставить американцев шевелиться, так это Тегеран. Будучи обложенным санкциями со всех сторон на протяжении многих лет, Иран практически никак не зависит от прихотей американских законодателей, а у местных чиновников нет огромных состояний в каких-нибудь швейцарских банках. Так что церемониться с Вашингтоном тут нет смысла. Конечно, вероятность нанесения удара по американским базам на данный момент очень мала, тем не менее, повторимся, если кто на это и способен, так это Иран.

Австралийский эксперт Джон Блакслэнд полагает, что подобные заявления Ирана никак не поспособствуют ускорению вывода американских сил. Скорее, это может привести к обратному эффекту.

- Главной проблемой США на Ближнем Востоке едва ли можно назвать Сирию или Афганистан. Нет, важнее угроза, исходящая от действующего иранского режима. Иран имеет потенциал повлиять на ситуацию не только в отдельной стране, но и во всем регионе, и это может привести к установлению радикальных режимов во многих странах. Ирак, Сирия под угрозой. У других стран положение несколько лучше, но в перспективе и там при участии Ирана могут произойти большие изменения. И эти изменения будут в худшую сторону. Такие заявления в очередной раз подтверждают, что угроза есть, и она исходит от этого режима. Все это может привести к тому, что США пересмотрят некоторые свои решения по Сирии и Ираку. Но с другой стороны, в Сирии есть русские, и они имеют влияние на Иран. Израильско-американские совместные усилия могут привести к тому, что Россия возьмет на себя обязательство сдерживать Иран. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны, главное чтобы сторонам удавалось и дальше поддерживать приемлемый формат отношений. И если в этом отношении все получится, тогда США могут считать одну задачу решенной, и это может ускорить процесс вывода войск.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550180340
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