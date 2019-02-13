Премьер Косово Харадинай разоблачил президента страны Тачи как пособника Путина

06:10 15.02.2019

По словам Харадиная все, кто говорят об изменении границы Косово, – враги народа, работающие на Путина



На встрече с семьями погибших бойцов УЧК (Армии освобождения Косово) в муниципалитете Дечан премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что все, кто говорят об изменении границ края, являются врагами Косово.



Напомним, ранее президент Косово Хашим Тачи неоднократно упоминал о том, что рассматривает "коррекцию границы" с Сербией как справедливую цену за заключение окончательного мирного соглашения с Сербией и вступление в ООН и другие международные организации. В частности, Тачи заявлял об этом во время своего последнего визита в США, который длился с 4 по 7 февраля. Таким образом, Харадинай направил свою критику напрямую на президента страны.



Как передает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай заявил, что открытие темы границы выгодно президенту России Владимиру Путину:



"Тема изменения границы выгодна только Владимиру Путину. Каждый из нас, кто ставит эту тему на повестку дня, работает на русских".