 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спецслужбы Киргизии винят экс-генпрокурора в бегстве бывшего вице-премьера
08:35 15.02.2019

Аскарбек Шадиев скрывается от киргизского правосудия в США

Бывший первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев смог сбежать из Киргизии из-за того, что генеральная прокуратура в течение целого месяца не возбуждала уголовное дело против него. Об этом на заседании республиканского парламента заявил председатель госкомитета нацбезопасности Идрис Кадыркулов.

"28 марта 2018 года материалы были переданы Генеральной прокуратуре. На тот момент должность генпрокурора занимал другой человек (Индира Джолдубаева - Прим. ИА REGNUM ). По закону, уголовное дело на депутата может возбудить только генеральный прокурор. В тот время еще уголовного дела не было. Мы не могли принять меры. После ухода предыдущего генпрокурора с должности возбудили уголовное дело. К тому времени депутат Шадиев успел выехать за границу", - пояснил он.

По словам директора антикоррупционной службы Сагынбека Исмаилова, беглый экс-чиновник успел не только покинуть пределы республики и скрыться от правосудия в Америке, но также перерегистрировал свое имущество на других людей.

"Сейчас мы проводим работу по возвращению имущества, принадлежавшего Аскарбеку Шадиеву, и последующей его конфискации", - добавил глава АКС ГКНБ.

Подводя итог своего выступления Исмаилов отметил что антикоррупционное ведомство трижды направляло в Интерпол запросы на арест беглого экс-вице-премьера, но в международной полиции ответили, что помогут экстрадировать Аскарбека Шадиева только после того, как им предоставят решение суда с обвинительным приговором в отношении бывшего высокопоставленного чиновника. Эти документы им также отправили.

ИА REGNUM напоминает, что Аскарбека Шадиева обвиняют в том, что он подписал письмо о выдаче из кассы парламента Киргизии денег на выплату премий им. Айтматова, из которых $30 тысяч (более 2 млн рублей) присвоил другой работник законодательного собрания.

Узнав о грядущем аресте, депутат Шадиев выехал на юге Киргизии якобы на похороны родственника. Там он незаконно пересек киргизско-таджикскую границу, перейдя вброд реку. После чего вылетел из таджикского Худжанта в Москву, а затем, используя дипломатический паспорт, убыл в город Нью-Йорк, где и поныне скрывается от правосудия.

Отметим, что в конце декабря 2018 года Первомайский районный суд столицы Киргизии заочно приговорил бывшего вице-премьер-министра и экс-депутата республиканского парламента Аскарбека Шадиева к 10 годам лишения свободы и к конфискации имущества.

Источник - Регнум
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