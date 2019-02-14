Исламисты в Сирии выдадут Вашингтону "золотой парашют", - В.Мухин

08:40 15.02.2019

Россия продолжает тратить военные и финансовые ресурсы для поддержки Башара Асада



Судя по итогам состоявшейся в Сочи встречи лидеров РФ, Ирана и Турции, Москва продолжит линию по укреплению своих позиций в Сирии. Если смотреть на проблему с точки зрения экономики, РФ вряд ли получит дивиденды от участия в разрешении конфликта. Показательно выглядит позиция США, которые свой уход из страны сопровождают активными бомбежками Сирии и торгом с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) о получении от них 40 т золота и до 17 т серебра в обмен на их проход по "коридору" в Ирак.



О "золотом торге" сообщил расположенный в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).



Информацию трудно назвать фейковой, поскольку SOHR находится в оппозиции к законному правительству Сирии и имеет источники во всех провинциях, в том числе в Дейр-эз-Зор, где сконцентрировались боевики ИГ. В докладе SOHR утверждается, что в окруженном анклаве в этой провинции в районе Багуз-Тахтани находится казна ИГ, которая составляет почти 2 млрд долл., что равно более 3% ВВП Сирии и соответствует более чем половине военных расходов Дамаска. В такую величину можно оценить и годовые расходы РФ на проведение военных и гуманитарных операций в Сирии.



Как сообщает SOHR, американцы "пытаются заставить главарей "халифата" поделиться богатствами в обмен на обеспечение безопасного коридора из котла". Вероятно, американский спецназ уже завладел золотым запасом ИГ. Это косвенно можно будет определить по тому, как скоро американцы уйдут из Сирии. Они вложили в операции в Сирии гораздо большие средства, но и 2 млрд долл. будут солидной наградой и компенсацией за издержки.



РФ, борясь с врагами Башара Асада в западных и северо-западных провинциях Сирии, уступила юго-восток страны американцам. Теперь Москва и Дамаск требуют, чтобы США покинули территории восточнее Евфрата, где сконцентрировано почти 70% углеводородных запасов. Трудно представить, как США оставят эти территории. Они хотят получить не столько контроль за углеводородными полями, сколько "золотой парашют" от ИГ.



В военном плане успехи РФ в Сирии неоспоримы. Благодаря относительно небольшому контингенту войск и военных специалистов Москва сумела в корне изменить боеспособность армии Сирии. И помогла режиму Башара Асада распространить влияние на значительную территорию страны. После договоренностей в Сочи, достигнутых 14 февраля, очевидно, что наравне с военными действиями по поддержке Дамаска заработают дипломатические и гуманитарные меры, направленные на консолидацию сирийского общества. Москве опять придется раскошелиться. В том числе путем направления в Сирию новых контингентов войск. Но это миротворческие силы, не требующие значительного материального обеспечения. Как сообщило 14 февраля Минобороны России, военная полиция РФ расширяет зону патрулирования на севере Сирии. Военное ведомство говорит о том, что "в среду полицейские прибыли в населенный пункт Авшария. Цели и задачи у них прежние – не допускать провокаций. В Авшарии живут преимущественно курды. Не так давно здесь, на границе с Турцией появился пост сирийской армии. Он находится на передовой. Российская военная полиция, в свою очередь, следит за безопасностью внутреннего периметра".



"Вопрос в том, как Россия будет контролировать зону, которую сейчас удерживают США. Ведь для этого потребуются новые миротворческие и, наверное, боевые батальоны", – заметил в беседне с "НГ" член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

14.02.19