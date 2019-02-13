Глава Союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов обвинен в изнасиловании

08:55 15.02.2019

Главного фермера страны подозревают в изнасиловании



Данара Жуманова, 14 февраля 19



В Астане разразился громкий секс-скандал! Полиция задержала главного фермера страны – Ауезхана Даринова подозревают в изнасиловании! Об этом сегодня заявили в Союзе фермеров Казахстана. По словам коллег Даринова, его забрали прямо из рабочего кабинета.



Канат Сулейменов, председатель акмолинского филиала Союза фермеров РК:

- Во время подготовки съезда 11 февраля в 20:00 мы, наши коллеги, были в офисе. В этот момент ворвались сотрудники "маски-шоу" и предъявили какие-то требования, постановления. Его забрали, изъяли компьютер, ноутбуки, вещи.



По словам коллег Ауезхана Даринова, задержанный должен был сегодня выступать на республиканском съезде фермеров. Однако проводить мероприятие пришлось без главы союза. Закрытым оказалось и здание, в котором работают сотрудники организации. В Министерстве же внутренних дел информацию о задержании подтвердили, но никаких деталей пока не разглашают.