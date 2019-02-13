"В связи с перерасчетом срока..." В Бишкеке выпущены на свободу два матерых гос-заговорщика - Кадыров и Асанов

09:47 15.02.2019

"Секреты власти". Cапар Аргымбаев: Дело о "захвате власти" было сфальсифицировано



Бермет Букашева



12 февраля 2019 года осужденные за попытку госпереворота Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров вышли на свободу, так как сроки их заключения были пересчитаны по новым нормам Уголовного кодекса, вступившими в силу в этом году.



Дело о так называемом "заговоре с целью свержения власти" было сфальсифицировано по заказу Атамбаева, аудиозапись переговоров "заговорщиков" скомпонована, и судебный процесс необоснованно был проведен в закрытом режиме, в секрете от общественности. Об этом и другом в передаче "Секреты власти" рассказал председатель Комитета по защите прав политзаключенных, правозащитник Сапарбек Аргымбаев. Запись программы была сделана до выхода Асанова и Кадырова на свободу, в конце января.



Ниже приведены цитаты из интервью Сапарбека Аргымбаева журналисту Бермет Букашевой.



"Следователи так сделали, что не видевшие друг друга, не встречающиеся друг с другом 4 человека устроили заговор с целью совершить переворот и свергнуть власть".

"Все политические заключенные по одному принципу - беззакония - были осуждены. Когда Роза Отунбаева и лидеры фракций просили президента о помиловании Текебаева, они должны были просить за всех, а не по принципу VIP-заключенных. А они посчитали, что если они будут просить за Текебаева отдельно, это ему быстрее поможет".

"Та система узурпации власти, которую установил Атамбаев, сохраняется и сейчас. Эта порочная для страны система приносит кратковременную выгоду власть предержащим, но разрушает страну".

"В деле Садыра Жапарова, 25 августа 2017 года, наш комитет был непосредственным свидетелем того, что происходило. Сначала 400-500 человек собрались в парке Горького. Во время митинга к людям, которые собрались в этом парке, подошли два полковника, и сказали: "Садыр Жапаров сейчас в ГКНБ, если хотите, мы вас туда проведем". Эти два полковника во главе колонны и повели этих 500 человек в ГКНБ. Это все было организовано, потому что власти не могли в парке Горького сделать то, что они сделали возле ГКНБ. Провокаторы в коротких жилетах специально кидали в людей бутылки".



Полностью выпуск программы смотрите здесь:



https://rus.azattyk.org/a/29769332.html