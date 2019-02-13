А че такого? В Кремле прокомментировали видео с пьяной вечеринкой бывших членов правительства на борту "частного самолета" пресс-секретушки

10:09 15.02.2019

В Кремле прокомментировали видео с пьяной вечеринкой бывших членов правительства



Отвечая на вопрос корреспондента "Говорит Москва", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у сотрудников администрации президента тоже есть традиция встречаться в неформальной обстановке.



"Безусловно, есть. Ничего в этом нет зазорного. Главное, при этом не нарушать никаких правил".



Песков также уточнил, что не представляет, как могло видео с участием сотрудников правительства просочиться в сеть.



"Мы не можем заниматься выяснением того, как какое видео куда попадает. Не знаю, важно ли, откуда это взялось, но, по крайней мере, это не наш вопрос".



Накануне в сети появились кадры с борта частного самолета, принадлежащего бывшему пресс-секретарю Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой. На видео Тимакова в компании экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича и возглавлявшей протокол правительства Марины Ентальцевой пьет вино и поет песню Надежды Кадышевой. Также в ходе вечеринки звучит тост "За аграрное лобби". СМИ сообщают, что видео было снято весной 2018 года, когда все его участники еще были действующими сотрудниками правительства.