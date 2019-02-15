Знатоки-прохиндеи. Друзя и Бера отстранили от участия в рос-телепрограммах

11:30 15.02.2019

Председатель Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" (МАК ЧГК) Александр Друзь и главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер отстранены от участия в телепередачах. Решение принято в связи с взаимными обвинениями в подкупе.



"Руководство "Первого канала" поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"",- сообщила пресс-служба "Первого канала".



В заявлении подчеркивается, что ситуация нанесла репутационный вред как самому каналу, так и телеигре "Что? Где? Когда?". "На "Первом канале" считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег",- отмечает пресс-служба.



Гендиректор "Красного Квадрата" (производит программу "Кто хочет стать миллионером?") Илья Кривицкий отметил, что в телекомпании "ценят профессиональные качества" Ильи Бера, однако "считают правильным" отстранить его от работы на неопределенный срок. По словам господина Кривицкого, результат игры с участием Александра Друзя аннулирован, и денежный приз выплачен не будет. Телеведущий был не вправе устраивать "следственные эксперименты" в эфире, добавил он.



Ранее господин Бер рассказал, что перед записью программы "Кто хочет стать миллионером?" Александр Друзь попросил его раскрыть список вопросов и ответов. Взамен он предложил поделиться частью планируемого выигрыша в 3 млн руб. Господин Друзь утверждает, что все было наоборот: сделку с вопросами за деньги ему предложил Илья Бер.



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"Кризис уже разъедает общество"

Дмитрий Дризе - о скандале вокруг знатока Александра Друзя



"Первый канал" отстранил от работы главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Илью Бера, а Александр Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?". Такое решение принято после разгоревшегося скандала: знаток якобы был согласен заплатить за правильные ответы в программе Дмитрия Диброва. В свою очередь, господин Друзь не исключил, что обратится в суд в ответ на разоблачения Ильи Бера. Политический обозреватель "Коммерсантъ FM" Дмитрий Дризе считает, что вся эта история крайне отрицательно влияет на состояние российского общества.



Россию потряс очередной скандал, почти что в благородном семействе. "Что? Где? Когда?" - это программа-ветеран, которая существует с 1975 года, пережила советскую власть, лихие девяностые, стабильные нулевые и плавно вошла в эпоху патриотизма и импортозамещения. Секрет ее выживаемости прост - она вне политики, вне идеологии, не делит аудиторию на патриотов и либералов, а развивает эрудицию, интеллект. Плюс ко всему, это шоу, состязание, где можно болеть за своих и симпатизировать своему знатоку.



Главные участники мало того, что много знают, они не причастны ни к какому лагерю, ни к каким течениям, и в общепринятом понимании не то что бы святые, но, можно так сказать, от них не ждешь каких-то страшных вещей. Одно слово - интеллектуалы, их уважают хотя бы потому, что такие должны быть умными. Хотя, конечно, всем понятно,- перед нами обычные люди со своими достоинствами и недостатками.



Кроме того, если посмотреть на сегодняшний телеэфир, то Александр Друзь и другие известные знатоки по сравнению с другими персонажами из федерального ТВ предстают в очень даже выгодном свете.



И вот когда узнаешь такое про Друзя, невольно расстраиваешься. И ты, Брут!



Нет смысла расследовать было-не было, говорил-не говорил, брал-не брал или хотел взять. То, что случилось, намного хуже, чем может показаться на самом деле.



Мы привыкли к арестам чиновников: не удивляет, когда губернатора ловят с золотой ручкой или пистолетом, или когда правоохранители демонстрируют видео из набитой деньгами квартиры полицейского, борца с коррупцией. Вот и сенатора увели в наручниках прямо из здания парламента, подумаешь, эка невидаль.



К вопросу о телевизоре - недавно стало модным, нормальным драться прямо в эфире разных ток-шоу. Сексуальные скандалы, опять же, куда без них? А вот с Друзем неприятно.



После этой истории вера в то, что где-то еще могут оставаться порядочные люди с незапятнанной репутацией, тает на глазах.



И то, что все это раскручивается в медиапространстве, тоже неслучайно. Это же тоже шоу, значит, дополнительные баллы в рейтингах - народ же любит скандалы и обожает ниспровергать авторитеты. Все одним миром мазаны.



Почему же так происходит? Кто виноват, и что делать? Почему вокруг ложь и сплошь взяточники? Где же духовные скрепы? Что сказать подрастающему поколению? На чем оно воспитывается? Нет ответа, но есть диагноз,- кризис уже разъедает общество. И здесь крымский мост не поможет или борьба с интернетом, в целом тотальные запреты. Нужно нечто принципиально другое. И вот этого нет. На духовность нет времени. Слишком много задач перед государством, а та духовность, что предлагается, не всегда помогает.



Дмитрий Дризе

15.02.19