Налог на Whatsapp? Таджикские налоговики нашли новый источник пополнения бюджета

12:23 15.02.2019

Налоговый комитет Таджикистана в ближайшие месяцы представит на одобрение правительства предложения о налогообложении голосового трафика мессенджеров. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Нусратулло Давлатзода. Речь идет о взимания оплаты у населения за предоставление дополнительных услуг, а именно при использовании голосового трафика мессенджеров Whatsapp, Viber, Messenger.



Таджикские налоговики обеспокоены тем, что жители республики для совершения звонков активно используют мессенджеры Viber, Whatsapp и IMO, а также посредством приложений компаний мобильной связи страны. Многие пользователи объясняют рост популярности звонков через мессенджеры удобством, безопасностью и экономией. Они считают, что разговоры с помощью этих приложений лучше защищены от прослушки и перехвата, чем при использовании традиционной мобильной связи. Кроме того, по словам пользователей, мессенджеры куда выгоднее при звонках из-за рубежа. Из-за популярности звонков через мессенджеры, по словам главы Налогового комитета, прибыль от международных звонков заметно уменьшилась.



"Мы намерены предотвратить сокращение источников налогов"

По словам главы Налогового комитета, налогообложением мессенджеров ведомство добиваются того, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение источников налогов. Он посетовал на то, что оплата налогов мобильными компаниями в прошлом году по сравнению с 2017 годом сократилась на 123 млн. сомони (около $13 млн).



Такая практика - взимания оплаты за использование голосового трафика мессенджеров существует во многих странах – Греции, Испании, Франции, России, Беларуси и соседнего Кыргызстана, сказал Нусратулло Давлатзода.



"Мы сделали все возможное, чтобы это нововведения не стало большим бременем для населения", - добавил он.



В прошлом месяце Налоговый комитет потребовал у операторов мобильной связи посчитать каждую минуту разговора абонентов через Viber, Whatsapp, IMO и другие мессенджеры и в соответствии с этим платить налоги в бюджет.



Ведомство также потребовало у компаний мобильной связи повысить тарифы на звонки через мессенджеры, которые были запущены вместо Сети следующего поколения - Next Generation Network (NGN). Налоговики выяснили, что минута разговора через мессенждеры стоит примерно 15 дирамов, "Стоимость одной минуты разговора с абонентом, находящимся за пределами страны, составляет 1 сомони и 20 дирамов, т.е. стоимость разговора через мессенджеры дешевле в 8 раз. Именно из-за этого многие абоненты предпочитают мессенджеры", - говорят налоговики.



Однако, компании мобильной связи и Служба связи при правительстве Таджикистана заявили, что посчитать каждую минуту разговора абонентов мессенджеров не представляется возможным.



Стоимость Интернета в Таджикистане увеличится

Тогда же источник Радио Озоди в Службе связи Таджикистана сообщил, что власти решили увеличить стоимость международного интернет-трафика и таким способом увеличить прибыль в бюджет страны. Ожидается, что стоимость Интернета в Таджикистане увеличится на 10-15 процентов.



Сегодня интернет в Таджикистане – один из самых дорогих в мире. По этой причине, как считают эксперты Всемирного Банка, лишь небольшая часть организаций и компаний используют в своей работе возможности всемирной паутины. Эксперты утверждают, что дороговизна интернет-услуг в стране является результатом чрезмерного контроля государства и введения акциза для интернет-провайдеров.



Кстати, исследований на тему стоимости мобильного и беспроводного Интернета в Таджикистане не проводилось. По данным компаний, ежемесячная стоимость Интернет-услуг составляет для физических лиц от 250 до 1500 сомони, для юридических – от 500-600 до 20 тыс. сомони. Ценовой диапазон зависит от скорости Интернета.

Нусратулло Давлатзода

14.02.2019