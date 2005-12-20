Мафия под прицелом Путина (или наоборот?), - В.Овчинский, А.Сухаренко

13:47 15.02.2019 Мафия под прицелом Путина

мощный правовой инструмент в руки правоохранительных органов, который должен быть реализован с помощью средств и методов новой технологической революции



Владимир Овчинский, Александр Сухаренко



Как гром среди ясного неба для большинства криминальных боссов в нашей стране, прежде всего "воров в законе", стал президентский законопроект об ужесточении уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). После вступления закона в силу за один только статус "вора" теоретически светит от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн. руб. (ст. 210.1 УК). За участие же в воровской "сходке" их могут приземлить на срок от 12 до 20 лет со штрафом в 1 млн. руб.



Обеспокоенность Президента состоянием дел с организованной преступностью понятна. Мафиозные структуры постоянно проявляют себя то в одном, то в другом регионе, а статистический анализ демонстрирует неуклонное снижение выявляемости организованной преступности. По данным ГИАЦ МВД России, за последние 10 лет (2008 - 2017 годы, за 2018 год данные еще не обнародованы) число регистрируемых преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований (ОПФ), сократилось в 5 раз (с 30,7 тыс. до 6 тыс.). Вследствие этого удельный вес таких преступлений в общей структуре преступности снизился с 0,9% до 0,2%. Большая часть таких преступлений приходится на Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа (ФО). В свою очередь количество преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса РФ (Организация преступного сообщества), сократилось в 9 раза (с 325 до 36).



Помимо высокой латентности, существуют и причины законодательного характера, затрудняющие привлечение лидеров ОПФ к уголовной ответственности. К их числу следует отнести изобилие оценочных признаков как в диспозиции ст. 210, так и в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Сегодня (до вступления поправок в законную силу), чтобы привлечь к уголовной ответственности "вора" по 210 статье УК, необходимо доказать наличие специальной цели в виде получения финансовой или иной материальной выгоды.



По данным Судебного департамента при Верховном Суде России, за период с 2003 по 2017 годы по ст. 210 УК РФ (основная квалификация) были осуждены 1883 человека (таб. 1). Однако среди них преобладают отнюдь не лидеры/организаторы, а рядовые участники преступных сообществ (таб. 2). В судебной практике встречаются также случаи оправдания и прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям (ст. 27 УПК РФ): за 2015-2017 годы 8 и 6 человек, соответственно. Существенным остается количество оправданий и в случае дополнительной квалификации действий обвиняемых: в 2015-2017 году – 589 человек.



Федеральным законом от 03.11.2009 № 245-ФЗ ст. 210 УК РФ была дополнена ч. 4, согласно которой лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, наказывается на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Для единообразного применения этой статьи Пленум Верховного Суда России принял постановление от 10.06.2010 № 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)". Однако даже судебное разъяснение не облегчило работу следователей. Достаточно сказать, что первый приговор по ч.4 ст. 210 УК был вынесен лишь спустя семь лет. Так, в апреле 2017 года Алтайский краевой суд приговорил к 17 годам колонии строго режима грузинского "вора в законе" М. Чкадуа, признав его виновным в организации преступного сообщества и вымогательстве.



Новые поправки в УК во многом похожи на грузинский опыт. Согласно ст. 3 Закона Грузии от 20.12.2005 №2354-вс "Об организованной преступности и рэкете", "вор в законе" - член воровского мира, который в соответствии со специальными правилами в любой форме управляет и/или организует воровской мир или определенную группу лиц. "Воровской мир" - любое объединение лиц, действующих в соответствии с установленными/признанными ими правилами, целью которых является извлечение выгоды для своих членов или других лиц путем устрашения, принуждения, условиями молчания, разборок, вовлечения в преступные действия несовершеннолетних, совершения преступлений или подстрекательства к их совершению. Членом воровского мира считается любое лицо, признающее воровской мир и активно содействующее осуществлению его целей. Во исполнение Закона №2354-вс корреспондирующие поправки были внесены и в Уголовный кодекс Грузии. Согласно ст. 223.1 УК участие в воровском мире наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом или без такового, а принадлежность к "ворам в законе" - от 7 до 10 лет со штрафом или без такового. За период с 2012 по март 2017 года в Грузии к уголовной ответственности по данной статье было привлечено 146 человек.



В апреле 2018 года грузинский парламент внес изменения в Закон №2354-вс, ужесточив тем самым ответственность членов воровского мира. Согласно поправкам, воровской мир – это любое единство лиц, сговорившихся об осуществлении воровской деятельности. В свою очередь под деятельностью воровского мира понимается деятельность его члена или вора в законе, целью которой является получение выгоды/пользы, власти и/или влияния для себя или других лиц путем запугивания, угроз, принуждения, обещания молчания, воровских собраний/ разборок, вовлечения несовершеннолетних в преступные действия, совершение преступлений или подстрекательство к преступлениям с использованием своего влияния или другими незаконными действиями. В новой редакции членом воровского мира признается лицо, которое его признает и активно участвует в его деятельности, а также тот, кто своими действиями выражает готовность участия в деятельности воровского мира. В новой версии под "вором в законе" подразумевается лицо, которое в любой форме организовывает и/или управляет воровским миром или определенной группой лиц, используя методы деятельности воровского мира. Под "воровской разборкой" понимается оценка действия лица и/или рассмотрение/решение спора членом воровского сообщества/вором в законе в любой форме, в том числе при помощи электронной коммуникации, с целью осуществления деятельности воровского мира. Кроме того, появилось новое понятие "воровское собрание" (сходка) - собрание двух или более лиц, или их связь в любой форме (в том числе путем электронной коммуникации) для рассмотрения/решения вопросов вступления лиц в воровской мир или прекращения членства в воровском мире, или изменения статуса, или управления финансовыми/материальными ресурсами, связанными с деятельностью воровского мира, или других вопросов.



Согласно поправкам в Уголовный кодекс Грузии, членство в воровском мире будет караться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом или без, а ворам в законе будет грозить от 9 до 15 лет тюрьмы со штрафом или без. Появились также статьи "Участие в воровской сходке" которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом или без, и "поддержка деятельности воровского сообщества". Под этим подразумевается публичная поддержка воровского мира/вора в законе устно, письменно или другим средством выражения, если она создает явную, прямую и существенную угрозу осуществления воровской деятельности. Это действие будет караться лишением свободы на срок до трех лет со штрафом или без. Любое действие, совершенное лицом, которому было известно о деятельности воровского мира и своими активными действиями способствовал осуществлению деятельности воровском мира, будет караться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом или без. Эти преступления, совершенные с использованием служебного положения, повлекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Уголовно наказуемым стало и обращение к члену воровского мира/вору в законе. Здесь идет речь об обращении за помощью с тем, чтобы они оказали влияние на кого-то или на принятие кем-то решения, вне зависимости от того, было ли предпринято действие членом воровского сообщества и был ли получен желаемый результат. Это действие будет караться лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом или без. В том случае если третье лицо получит материальную выгоду или материальное преимущество, зная о предпринятых действиях, ему также грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом или без. Если это повлечет за собой тяжкие последствия, наказание будет - от 4 до 8 лет со штрафом или без.



Справедливость грузинского подхода в июле 2012 года подтвердила и Судебная коллегия Верховного Суда России по уголовным делам, отказав в жалобе Б. Бакуридзе об отмене постановления о его выдаче Грузии. Согласно определению, в августе 2007 года Батумский горсуд приговорил Бакуридзе к 9 годам лишения свободы со штрафом за принадлежность к ворам в законе (ч. 2 ст. 223.1 УК Грузии). В феврале 2012 года его арестовали в Барнауле, а в апреле решили выдать. В кассационной жалобе его адвокат заявил, что российское законодательство не содержит уголовно наказуемого понятия "вор в законе", поэтому Бакуридзе не подлежит выдаче Грузии в соответствии со ст. ст. 8, 57 Минской конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 22.01.1993. Однако Судебная коллегия указала, что деяние, за которое был осужден Бакуридзе, является уголовно наказуемым как в Грузии, так и в России (ч. 1 ст. 210 УК РФ). В частности, он признан виновным в том, что, являясь "вором в законе", принимал активное участие в воровских разборках, осуществлял организацию и управление воровским миром. Таким образом, приговор Батумского горсуда от 10.08.2007 содержал указание на совершение им деяний, аналогичных перечисленным в ст. 210 УК РФ. Имеющиеся в законодательстве России и Грузии различия в квалификации преступлений в соответствии с Минской конвенцией и УПК РФ не являются основанием для отказа в его выдаче.



Важно отметить, что Европейский суд по правам человека признал, что законодательство Грузии, позволяющее сажать в тюрьму за титул "вора в законе" и причастность к преступной иерархии, не нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека. Такой вывод содержится в постановлении ЕСПЧ по делу "Ашларба против Грузии" (2014 г.).



В этом документе сформулированы правовые позиции, которые исключительно важны и для новых поправок, внесенных Президентом России. ЕСПЧ, прямо проводя параллели с своими предыдущими решениями по делам об участниках "других организаций мафиозного типа", в своем постановлении признал законодательные акты грузинских властей способными "эффективно бороться с этой преступной деятельностью".



Основная проблема в реализации законодательных нововведений Президента России заключается в том, что информация о принадлежности лица к категории "воров в законе" и другим лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, содержится, как правило, в материалах оперативно-розыскной деятельности. В этой связи усиление борьбы с лидерами ОПФ во многом связана не столько с созданием специализированных структур по борьбе с организованной преступностью, сколько с качественным изменением и развитием информационно – аналитического обеспечения деятельности действующих оперативных подразделений субъектов ОРД, внедрением в эту работу методов обработки открытых и оперативно – розыскных данных. Речь прежде всего идет об инструментах анализа с помощью Больших данных (БД) и искусственного интеллекта (ИИ).



Мировой опыт выявления мафии с помощью современных методов работы с данными



Специалисты по обработке БД не только не любят работать с полицейскими данными, но и справедливо указывают, что главными методами работы с подобными данными является не количественный анализ, а качественные исследования.



Ведущим способом анализа ОП является статистический анализ. Такие широко известные методы статистики, как регрессионный, факторный, детерминантный анализы, позволяют установить причинно-следственные связи между процессами и явлениями, по которым имеются достоверные, достаточно обширные источники данных.



Например, в государствах ЕС статистический метод применительно к ОП широко используется для анализа и прогнозирования преступлений по конкретным районам или в зависимости от структуры популяции, включая пол, возраст, образовательный уровень, число иных правонарушений в локации и т.п. Появление высокопроизводительных ЭВМ, которые сегодня есть во всех европейских, американских и китайских полицейских научно-исследовательских учреждениях, позволяет широко использовать указанные выше методы в повседневной работе, и более того, создавать прогнозные модели, прямо ориентированные на полицию на местах.



Вторым направлением количественных методов является сетевой или графовый анализ. Сетевой анализ широко использует такие данные, как сведения, поступающие от биллинговых компаний, платежных систем, систем городского видеонаблюдения и т.п., а также данные из социальных сетей. Он позволяет устанавливать ОПГ и взаимозависимости между отдельными преступными индивидуумами. Использование программных пакетов сетевого анализа, разработанных под руководством профессора MIT Ласло Барабаши, позволило создать специализированный прогнозно-аналитический полицейских софт анализа связей в ОПГ, используемые в настоящее время полицией штатов Вашингтон, Нью-Йорк, Калифорния и т.п., Скотланд-Ярдом, а также полицией Нидерландов.



Сетевой анализ, оперирующий любыми сведениями, описывающими взаимоотношения двух и более персон, является на сегодняшний день наиболее перспективным видом софта, ориентированного на борьбу с ОП. Уже сегодня софт позволяет аккумулировать в единое анализируемое целое данные о взаимосвязях в любых форматах, включая не только аккаунты социальных сетей, биллинг мобильной связи, данные с камер наружного видеонаблюдения, но и банковские и иные финансовые проводки и даже сигналы устройств, подключенных к интернету всего.



Данные сетевого анализа позволяют не только выявить ядро устойчивой преступной организации и ее периферию, но и установить силу связей между членами организации и направление их развития в будущем.



Первоначально софт Л.Барабаши эффективно использовался американской военной разведкой в ходе иракской и афганской кампаний в борьбе с террористическими повстанческими организациями. Затем по инициативе штата Нью-Йорк был разработан полицейский вариант софта, который сейчас применяется в девяти государствах мира.



Еще одним направлением исследовательского экономического софта является использование продвинутых программ бухгалтерского аудита для борьбы с ОП, включая не только отмывание денег, но и функционирование преступных рынков.



После принятия в Соединенных Штатах в результате событий 09.11.01 Патриотического акта во всех ведущих странах мира, включая государства ЕС, обязательным стандартом банковской деятельности стало правило KYC – знай своего клиента. В течение десятых годов не только банковская сфера, но и сектор разнообразных платежных систем провел практически полный переход на электронный документооборот. Соответственно сегодня у организаций, ответственных за функционирование систем, типа SWIFT, есть не только полная информация обо всех переводах в режиме реального времени, но и архивы транзакций, начиная с 2007 г., когда они начали сохраняться в электронной базе данных.



Таким образом, работа с финансовыми базами данных является главным аналитическим инструментом по борьбе с ОП. Если мелкая уличная преступность обналичивает свою добычу среди нелегальных скупщиков, барыг и т.п., то ОП во всех случаях связана с легальными банковскими переводами. Поэтому именно в сфере легальных банковских и иных финансовых переводов эффективнее всего бороться с ОП как на расследования преступлений, так и на прогнозной стадиях. В настоящее время есть, по меньшей мере, три эффективных комплекса, которые позволяют проводить электронный финансовый анализ с использованием алгоритмов ИИ. Это – американская система Palantir, европейский программный комплекс ePoolice и британская финансовая платформа NfC. Похожие комплексы уже действуют у нас в стране.



Отдельной темой, которой в основном занимаются оперативные аналитики, является определение финансовой мощи ОП и сферы ее наиболее тесного взаимодействия с легальной экономикой. Начиная с десятых годов в центр внимания дискуссий стала тема размеров грязных денег, имеющихся в распоряжении ОП. Остроту данного вопроса объясняют три обстоятельства:



- во-первых, начиная с десятых годов, в ведущих странах мира была осознана необходимость резкого ужесточения борьбы с налоговыми преступлениями, а соответственно оффшорной экономикой. В 2013 г. в США, Великобритании, ЕС, ряде других стран были приняты законодательные решения, резко ужесточающие налоговое законодательство и постепенное переводящее оффшорную схему из инструмента оптимизации в преступные методики;



- во-вторых, была установлена тесная связь терроризма и незаконных доходов. Соответственно в рамках борьбы с терроризмом остро встала задача пресечения отмывания преступных денег и заморозка криминальных активов;



- в-третьих, в рамках усиления деструктивного, разрушительного потенциала традиционных вооружений, все более актуально становился вопрос об экономических санкциях, как способе экономического противодействия деструктивным явлениям.



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Принятие и вступление в силу поправок Президента по усилению борьбы с лидерами мафиозных структур в нашей стране дает мощный правовой инструмент в руки правоохранительных органов, который должен быть реализован с помощью средств и методов новой технологической революции. Источник - Завтра

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