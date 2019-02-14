Варшавский сговор. Саммит всемирных врагов Ирана, - М.Коростиков

13:57 15.02.2019 Восток - дело польское

На стадионе в Варшаве обсудили меры сдерживания Ирана



Противостояние Ирану стало главной темой завершившейся 14 февраля в Варшаве министерской конференции по Ближнему Востоку, организованной США и Польшей. Представители Вашингтона призывали ЕС выйти из иранской сделки и присоединиться к американским санкциям. Поляки пытались сдвинуть разговор в сторону проблем экономического развития Ближнего Востока. Остальные просто слушали и вели в кулуарах двусторонние переговоры. Конференция закрепила статус Варшавы как ключевого члена "проамериканской" партии внутри ЕС. Впрочем, убедить Вашингтон разместить в Польше постоянную военную базу хозяева мероприятия так и не смогли. За ходом конференции наблюдал в Варшаве корреспондент "Ъ" Михаил Коростиков.



Иран объединяет



Временный поверенный в делах Польши в Тегеране Войцех Унолт, вызванный накануне варшавской встречи в МИД Ирана, обещал: мероприятие никак нельзя будет назвать антииранским. Сдержать слово ему не дал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пойманный журналистами на входе в Королевский замок Варшавы еще 13 февраля. "Мы встречаемся не секретно, а вполне открыто,- заявил он.- Представители арабских стран будут сидеть за одним столом с Израилем и обсуждать наш общий интерес - войну с Ираном". Позднее фраза появилась на странице господина Нетаньяху в Twitter, но была скорректирована: вместо войны речь шла о "противостоянии с Ираном".



Как бы то ни было, ремарка господина Нетаньяху во многом отражает истинное положение дел. Именно это противостояние способствовало сближению бывших противников - Израиля с одной стороны и таких арабских стран, как Саудовская Аравия, Оман и ОАЭ, с другой. И все они прислали своих представителей в Варшаву.



Основная часть конференции проходила на крупнейшем в Польше Народном стадионе, который был открыт к чемпионату Европы-2012. Внешнеполитический "матч" в этот раз проходил без участия второй команды: представители Ирана просто не были приглашены, а Россия, Ливан и Палестина от приглашения отказались. Вопрос о том, кто все же доехал до министерской встречи, оказался одним из самых сложных: польская пресса говорила о 60 или 70 государствах-участниках, но МИД страны, несмотря на многократные запросы "Ъ", упорно отказывался оглашать их список, настаивая на том, что они, если захотят, смогут заявить о своем присутствии сами.



Корреспондент "Ъ" насчитал у главного зала 63 разных флага, включая флаги таких обычно не ассоциирующихся с иранской проблемой стран, как Кения и Чили.



Доподлинно известно лишь, что из крупных европейских стран министров иностранных дел прислала помимо Польши лишь Великобритания, из других регионов на аналогичном уровне были представлены лишь Йемен, Оман и Израиль (Биньямин Нетаньяху совмещает должность премьера с должностью главы МИДа). Отсутствие министров из Германии и Франции, а также главы дипломатии ЕС Федерики Могерини было вполне объяснимо. Для спасения Всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД) после выхода из него США европейцы запустили механизм INSTEX, предназначенный для торговли с Тегераном в обход американских санкций. Он оказался далек от того, на что надеялись иранцы: "на первом этапе" ЕС разрешил своим компаниям продавать в Иран только медикаменты и продовольствие, а не необходимую Исламской Республике машинно-техническую продукцию. Тегеран пригрозил выйти из СВПД, чего европейцы пытаются избежать, и участие в антииранской конференции высокопоставленных представителей франко-германского ядра Евросоюза могло бы стать для иранской сделки фатальным.



Отсутствие высокопоставленных дипломатов из других стран компенсировалось масштабным американским десантом. Помимо главы Госдепартамента Майка Помпео в Варшаву прилетели вице-президент Майк Пенс и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, крайне редко выступающий на публике. Необычным стал приезд бывшего мэра Нью-Йорка и соратника Дональда Трампа Руди Джулиани. Он прибыл, по его собственному утверждению, "как частное лицо", чтобы выступить на митинге "Народных моджахедов Ирана" (НМИ) - небольшой иммигрантской организации радикально настроенных противников нынешнего иранского руководства. Они собрались у Народного стадиона накануне министерской встречи и скандировали: "Нет - умиротворению, да - смене режима". Господин Джулиани повестку поддержал и предложил на пост нового президента Ирана главу НМИ Мирьям Раджави.



По стопам Авраама



Официальная повестка мероприятия включала в себя гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке, пути урегулирования многочисленных региональных конфликтов, борьбу с распространением ракетно-ядерных технологий и многое другое. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказывался на эти темы, подчеркнув важность оказания содействия Турции и Ливану, принявшим на себя основной поток беженцев из Сирии. Глава МИД Польши Яцек Чапутович сказал, что его страна "выступает против действий Ирана за пределами его границ", но в целом также сконцентрировался в своих выступлениях на гуманитарных аспектах ситуации на Ближнем Востоке.



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Эти относительно миролюбивые выступления привлекли куда меньше внимания, чем крайне агрессивная даже по меркам нынешней американской администрации речь Майка Пенса. Иран был объявлен "источником радикализма", отравляющим "обе великие ветви ислама, шиитов и суннитов". Предыдущая американская администрация, по словам господина Пенса, "заключила сделку с дьяволом", подписав СВПД. "Совокупное мнение тех, кто собрался на эту конференцию,- после подписания СВПД Иран стал не менее, а более агрессивным",- подытожил вице-президент США. Он похвалил ОАЭ и Бахрейн за "смелое противостояние Ирану" и заявил: "К сожалению, некоторые наши европейские союзники даже близко не оказали нам такой поддержки". Господин Пенс призвал страны ЕС немедленно демонтировать механизм INSTEX, выйти из СВПД и "присоединиться к благородной цели противостояния кровавому режиму мулл" в Иране.



Затем господин Пенс призвал на помощь персонажей Ветхого Завета. "Удивительно думать о том, что около четырех тысяч лет назад мужчина оставил свой дом в Халдее и отправился в путешествие на север,- сообщил господин Пенс.- Он не носил корону и не вел за собой армию, но ему было обещано, что потомки его будут многочисленны, как звезды на небе. Сегодня христиане, мусульмане и иудеи, всего более половины населения Земли, считают Авраама своим духовным прародителем".



Это, по мнению Майка Пенса, хорошая основа для мира на Ближнем Востоке, и, чтобы достичь его, делегатам конференции было предложено "сплотиться и попросить об этом Авраама".



В качестве примера межрелигиозного мира вице-президент США привел Иерусалим, где, по его словам, без каких-либо проблем молятся представители трех вышеупомянутых религий.



А по итогам конференции выступил Майк Помпео. "Мы создаем новую коалицию, с помощью которой добьемся великих результатов",- заявил он. И добавил: задача США и их союзников - лишить руководство Ирана "денег на то, чтобы финансировать свою убийственную политику по всему миру". Господин Помпео также признал: "Мы понимаем, что не все с нами согласны, и несогласие было высказано в ходе дискуссий. Но ничего страшного в этом нет".



Визы вместо базы



Приезд такого числа высокопоставленных американских делегатов был, очевидно, наградой Польше за ее жесткую проамериканскую позицию в вопросах внешней политики и обороны, порой расходящуюся даже с позицией других стран ЕС. "Мы благодарим Польшу за организацию этой конференции,- заявил Майк Пенс после встречи с польским президентом Анджеем Дудой.- Как сказал (президент Польши в 1990–1995 годах.- "Ъ") Лех Валенса, мы высоко ценим свободу, потому что, несмотря на ее высокую цену, ничего дороже нее у нас нет". Вице-президент США сообщил, что обсудил с главой Польши энергетическое сотрудничество и "расширение присутствия американских войск на польской земле", а также поблагодарил его за "защиту телекоммуникационной системы" стран НАТО. Под этим подразумевался недавний арест по обвинению в шпионаже сотрудников польского отделения китайской компании Huawei, которую власти США обвиняют в шпионаже, воровстве технологий и нарушении санкционного режима против Ирана.



Американо-польская часть мероприятия получилась подчеркнуто военной. Ее кульминацией стало завершение сделки по приобретению Варшавой 20 единиц современных американских систем залпового огня HIMARS. Их стоимость составит $414 млн, а первые поставки в войска будут в 2023 году. Помимо этого, господин Пенс пообещал увеличить американский контингент в Польше, в настоящий момент насчитывающий 4 тыс. человек.



Посол США в Варшаве Жоржетт Мосбахер добавила, что увеличение будет "значительным, на сотни и сотни солдат".



Но конкретную цифру, дату и формат размещения она назвать отказалась. Госпожа Мосбахер также уточнила, что Минобороны США "видит войска XXI века как более мобильные, ротируемые и гибкие, а не имеющие здесь дома, госпитали и семьи".



Тем самым госпожа Мосбахер косвенно подтвердила, что Вашингтон, скорее всего, при размещении дополнительных войск будет учитывать положения Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года, согласно которому в восточных странах альянса не может быть никаких "существенных" постоянных войсковых соединений. Напомним, что, согласно позиции стран НАТО, размещение на востоке Европы батальонов США и в целом альянса именно на ротационной основе соответствует положениям акта. Москва настаивает на том, что речь идет о нарушении акта. Официальная же польская позиция состоит в том, что из-за действий России в 2014 году Основополагающий акт утратил юридическую силу. В частности, из-за этого Варшава настаивает на создании на территории Польши места постоянной дислокации американских войск, условно пока называемого "форт Трамп".



Майк Помпео на прямой вопрос о создании базы уклончиво ответил, что "консультации на эту тему будут очень долгими" и пока он считает достаточными уже размещенные на польской территории войска. "Мы уже взяли на себя значительные обязательства, развернув войска в рамках усиленного присутствия,- добавил он.- Необходимо некоторое время последить, как этот механизм будет работать, и в дальнейшем мы примем решения о том, как действовать". Тем, кого этот ответ не порадовал, Майк Помпео пообещал "совместную защиту от российской агрессии", а также ускорение решения вопроса о введении безвизового въезда в США для граждан Польши. В настоящее время, несмотря на крайне дружественную к США позицию, Польша вместе с Румынией, Болгарией, Хорватией и Кипром входит в меньшинство стран ЕС, гражданам которых все еще нужна виза в США.



Михаил Коростиков Источник - Коммерсант

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