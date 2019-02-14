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|В Палестине рухнул священный Мамврийский дуб - предвестник апокалипсиса (видео)
14:03 15.02.2019
В Палестине рухнул дуб, чья гибель считается предвестником конца света
Мамврийский дуб, или дуб Авраама, рухнул в Палестине. Возраст дерева оценивается приблизительно в 5 тысяч лет. Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
Согласно преданиям, под этим деревом Аврааму явилась Святая Троица, а гибель дерева считается предвестником скорого конца света.
При этом в Русской духовной миссии в Иерусалиме рассказали, что дуб засох еще в 1996 году и с тех пор считался безжизненным. Из его корней выросли два новых молодых дерева, и сейчас их освобождают от остатков отмершего древнего ствола.