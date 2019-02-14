 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 15.02.2019
16:29  В Астане состоялось торжественное чествование ветеранов-афганцев
15:32  Плодородная почва для болтунов. В чем ошибаются В.Сурков и Д.Медведев, - Н.Исаев
15:28  Пиара ради. Кузюкина кувыркнула Путина через голову (видео)
15:24  Присядет в ответку. В Москве арестован и обвинен в мошенничестве американский "инвестор" Майкл Калви
14:26  Устал - отдохни. КазКонституционный совет разъяснил Назарбаеву как он может отказаться от власти
14:25  Каз-"моделька" Аня Шарипова вышла замуж за ЧМ по футболу из Германии Андре Шюррле
14:12  Путин присвоил звание Героя России афганцу, в 1987 году захватившему "Стингер"
14:03  В Палестине рухнул священный Мамврийский дуб - предвестник апокалипсиса (видео)
13:59  Они строили будущее. Икром Курбанов - создатель пищевой индустрии Таджикистана
13:57  Варшавский сговор. Саммит всемирных врагов Ирана, - М.Коростиков
13:51  Год невозврата. Как 1979-й изменил ислам и Ближний Восток, - М.Беленькая
13:47  Мафия под прицелом Путина (или наоборот?), - В.Овчинский, А.Сухаренко
12:55  В предчувствии социального взрыва? КазБюрократия пилит сук, на котором сидит, - С.Султангалиев
12:54  Применима ли Конвенция о геноциде к массовому голоду в Казахстане? - Ж.Байхожа
12:23  Налог на Whatsapp? Таджикские налоговики нашли новый источник пополнения бюджета
11:30  Знатоки-прохиндеи. Друзя и Бера отстранили от участия в рос-телепрограммах
10:09  А че такого? В Кремле прокомментировали видео с пьяной вечеринкой бывших членов правительства на борту "частного самолета" пресс-секретушки
09:47  "В связи с перерасчетом срока..." В Бишкеке выпущены на свободу два матерых гос-заговорщика - Кадыров и Асанов
09:39  "Бесчеловечное давление... врачей не пускают!". Сын Гульнары Каримовой заявил об ухудшении состояния здоровья матери
09:02  Кто был соучастником геноцида в Камбодже? Китай или США? - А.Шпунт
08:55  Глава Союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов обвинен в изнасиловании
08:53  "Русских - ассимилировать". К власти в Эстонии рвутся ультра-нацики из ЭКРЕ
08:40  Исламисты в Сирии выдадут Вашингтону "золотой парашют", - В.Мухин
08:35  Спецслужбы Киргизии винят экс-генпрокурора в бегстве бывшего вице-премьера
06:10  Премьер Косово Харадинай разоблачил президента страны Тачи как пособника Путина
00:41  Сибирь - житница Азии, - М.Элферинк, Ф.Ширхорн
00:39  Иран грозит атаковать американские базы в Сирии
00:19  Почему Узбекистан не спешит присоединяться к ЕАЭС? Ч. 2, - О.Сидоров
Четверг, 14.02.2019
21:49  Не жуй дерьмо! Ульяновские суворовцы заразились червями в мозг (эхинококом) из-за насвая
21:25  Бывший и действующий президенты Монголии обвиняют друг друга в тайной приватизации 49% акций ГОК Эрдэнет
21:24  Путин, Эрдоган и Рухани обо всем договорились. Итоги саммита в Сочи, - С.Тарасов
21:23  "У государств, где рождается мало девочек, нет будущего", - Елбасы (мудрость)
21:22  Как экономика повлияла на всю историю Казахстана. Ч. 2, - Е.Скалей
21:19  Новым послом США в Казахстане назначен русскоговорящий Уильям Мозер
21:13  Браудер обвинил британских лордов в получении взяток от Путина, - Financial Times
20:20  В Вашингтоне готовят против России "адские санкции", - В.Катасонов
20:18  В Афганистане СССР первым принял натиск международного терроризма, - Ю.Рубцов
20:00  В Узбекистане учредили должности главного психиатра и главного суицидолога страны
19:59  Узбекистан успешно разместил первые евробонды на $1 млрд на Лондонской фондовой бирже
19:57  При получении взятки задержан следователь по особо важным делам следственной службы КырМВД подполковник "Ж.Н."
19:19  Треть кыргызстанской молодежи поддерживает жизнь по шариату, - Э.Сагындык кызы
19:17  Арестованное имущество кыргызских чиновников отойдет государству (список)
17:37  Умер советский певец (байконурец) Сергей Захаров. Ускакали "Три белых коня"...
15:06  КазКНБ задержал в Туркестанской области 4-х ислам-радикалов
13:43  Тайский политикум. Антимонархическая диктатура и монархическая революция, - А.Шпунт
13:42  Революция на Ближнем Востоке: повестка меняется, - А.Эскин
09:28  Постройком 1-й АЭС Узбекистана возглавил Отабек Аманов из "Узтрансгаза"
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В Палестине рухнул священный Мамврийский дуб - предвестник апокалипсиса (видео)
14:03 15.02.2019

В Палестине рухнул дуб, чья гибель считается предвестником конца света

Мамврийский дуб, или дуб Авраама, рухнул в Палестине. Возраст дерева оценивается приблизительно в 5 тысяч лет. Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

Согласно преданиям, под этим деревом Аврааму явилась Святая Троица, а гибель дерева считается предвестником скорого конца света.

При этом в Русской духовной миссии в Иерусалиме рассказали, что дуб засох еще в 1996 году и с тех пор считался безжизненным. Из его корней выросли два новых молодых дерева, и сейчас их освобождают от остатков отмершего древнего ствола.


Источник - РЕН-ТВ
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