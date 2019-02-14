В Палестине рухнул священный Мамврийский дуб - предвестник апокалипсиса (видео)

14:03 15.02.2019

В Палестине рухнул дуб, чья гибель считается предвестником конца света



Мамврийский дуб, или дуб Авраама, рухнул в Палестине. Возраст дерева оценивается приблизительно в 5 тысяч лет. Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.



Согласно преданиям, под этим деревом Аврааму явилась Святая Троица, а гибель дерева считается предвестником скорого конца света.



При этом в Русской духовной миссии в Иерусалиме рассказали, что дуб засох еще в 1996 году и с тех пор считался безжизненным. Из его корней выросли два новых молодых дерева, и сейчас их освобождают от остатков отмершего древнего ствола.





