Путин присвоил звание Героя России афганцу, в 1987 году захватившему "Стингер"

14:12 15.02.2019

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России офицеру Владимиру Ковтуну, служившему в Афганистане в 186 отдельном отряде специального назначения ГРУ Генштаба.



Во время службы в провинции Кандагар в 1987 году Ковтун захватил образец американского ПЗРК "Стингер" и дипломат с технической документацией.



Как говорится в указе президента, звание Героя присвоено офицеру "за героизм, мужество и отвагу" при выполнении спецоперации в Мельтанайском ущелье.