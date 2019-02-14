Каз-"моделька" Аня Шарипова вышла замуж за ЧМ по футболу из Германии Андре Шюррле

14:25 15.02.2019

Что известно о казахстанке, которая вышла замуж за чемпиона мира по футболу



Казахстанская модель Анна Шарипова тайно вышла замуж за 28-летнего чемпиона мира по футболу, полузащитника сборной Германии Андре Шюррле. Как сообщает The Sun, свадьба состоялась в декабре 2018 года, но о ней стало известно совсем недавно. Напомним, что почти два года назад стало известно, что чемпион мира по футболу, нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Андре Шюррле начал встречаться с казахстанской моделью.



Предлагаем вам узнать об этой интересной паре побольше.



Торжественная церемония состоялась в родном городе футболиста Людвигсхафене и прошла под грифом "секретно". На бракосочетании пары присутствовали лишь самые близкие люди.



Девушка на своей странице в Instagram сообщила, что сейчас находится на 7 месяце беременности.



Отношения Шюррле и Шариповой начались в январе 2017 года. С Андре Анна познакомилась в январе этого года на модном показе в Германии, и с тех пор парочка неразлучна.



Шюррле очень сентиментально высказывается о своих чувствах к Анне. "Даже когда я вижу ее на фотографиях, это чувство, будто она смотрит на меня, - это нечто особенное".



Анна Шарипова родилась в Казахстане. Училась на архитектора в Берлине, работает моделью и ведет travel-блог. Известной она стала сразу после информации об отношениях с футболистом.



28-летний Шюррле играл в ряде немецких команд и лондонском "Челси". В составе сборной Германии он дебютировал в 2010 году и забил 22 гола в 57 матчах. Форвард выиграл чемпионат мира 2014 года, а в составе "Челси" – первенство Англии.