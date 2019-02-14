 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Устал - отдохни. КазКонституционный совет разъяснил Назарбаеву как он может отказаться от власти
14:26 15.02.2019

Конституционный совет 15 февраля огласил принятое по обращению Нурсултана Назарбаева нормативное постановление об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Совета.

Как сообщалось ранее, в своем обращении глава государства просил ответить на следующий вопрос:

"Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан перечень оснований досрочного прекращения полномочий Президента Республики Казахстан?"

Конституционный совет разъяснил, что указанная норма Конституции не содержит полного перечня оснований досрочного прекращения полномочий Президента республики.

"По мнению Совета, из основного закона вытекает право главы государства на отставку. Данное право является элементом президентской формы правления и конституционного статуса Президента страны. Оно принадлежит Президенту и как человеку, и как гражданину Казахстана, и следует также из других положений Конституции, закрепляющих конституционные права каждого индивида, в частности, на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии (пункт 1 статьи 13, пункт 1 статьи 24 и др.)", - сказано в сообщении Совета.

В связи с этим Конституционный совет считает, что имеющееся в пункте 3 статьи 42 Конституции словосочетание "а также в случае досрочного освобождения… Президента от должности…" охватывает и отставку главы государства, как основание досрочного прекращения его полномочий.

Полный текст нормативного постановления публикуется в печати.

4 февраля 2019 года в Конституционный Совет РК поступило обращение Президента Назарбаева, в котором он просил истолковать пункт о прекращении полномочий Президента. Свое решение Совет должен был вынести в течение месяца. Данное событие вызвало широкий резонанс, и снова в обществе пошли слухи о якобы досрочных выборах. Однако глава государства пояснил, что его обращение в Конституционный совет - рутинный вопрос государства. С 1995 года, с момента принятия Конституции, в Конституционный совет было 220 обращений, в том числе 22 президентских обращений.

Источник - zakon.kz
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