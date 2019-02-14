В Киргизии обнаружился премьер-министр (Абылгазиев) - объявил выговоры и замечания

14:31 15.02.2019

Глава правительства заявил, что дисциплинарные меры применены за упущения в работе.



Ряду руководителей министерств и ведомств объявлены выговоры и замечания премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, сообщила пресс-служба правительства.



Меры приняты сегодня по итогам заседания правительства. Чиновники наказаны за недостаточную работу и упущения.



Выговоры получили:



Олег Панкратов - министр экономики КР;



Гульмира Кудайбердиева - министр образования и науки КР;



Шумкарбек Адилбек уулу - директор Агентства по продвижению инвестиций КР;



Бактыбек Секимов - статс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма;



Надира Джусупбекова - заместитель министра образования и науки;



Бактыбек Абдиев - директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.



Замечания получили:



Космосбек Чолпонбаев - министр здравоохранения КР;



Джолдошбек Жунушев - глава Государственной инспекции по экологической и технической безопасности;



Болотбек Ибраимжанов - председатель Государственной службы миграции;



Марат Калиев - глава Фонда обязательного медицинского страхования;



Абдыкалык Рустамов - директор Гослесхоза.