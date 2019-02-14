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|В Киргизии обнаружился премьер-министр (Абылгазиев) - объявил выговоры и замечания
14:31 15.02.2019
Глава правительства заявил, что дисциплинарные меры применены за упущения в работе.
Ряду руководителей министерств и ведомств объявлены выговоры и замечания премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, сообщила пресс-служба правительства.
Меры приняты сегодня по итогам заседания правительства. Чиновники наказаны за недостаточную работу и упущения.
Выговоры получили:
Олег Панкратов - министр экономики КР;
Гульмира Кудайбердиева - министр образования и науки КР;
Шумкарбек Адилбек уулу - директор Агентства по продвижению инвестиций КР;
Бактыбек Секимов - статс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма;
Надира Джусупбекова - заместитель министра образования и науки;
Бактыбек Абдиев - директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Замечания получили:
Космосбек Чолпонбаев - министр здравоохранения КР;
Джолдошбек Жунушев - глава Государственной инспекции по экологической и технической безопасности;
Болотбек Ибраимжанов - председатель Государственной службы миграции;
Марат Калиев - глава Фонда обязательного медицинского страхования;
Абдыкалык Рустамов - директор Гослесхоза.