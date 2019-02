Присядет в ответку. В Москве арестован и обвинен в мошенничестве американский "инвестор" Майкл Калви

15:24 15.02.2019

В Москве задержали основателя Baring Vostok Майкла Калви



Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве. Суд в пятницу должен избрать меру пресечения. Потерпевшей стороной себя объявил банк "Восточный"



Сообщение о рассмотрении дела в отношении Калви по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) размещено на сайте Мосгорсуда. Вопрос об аресте будет решен в пятницу в Басманном суде Москвы.



Как сообщила РБК пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, Калви уже доставлен в здание суда.



Одновременно в суде планируется избрать меру пресечения для партнеров Калви Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля. Также задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, бывший председатель правления банка "Восточный", советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев, генеральный директор НАО "ПКБ" Максим Владимиров.



Следственные органы обратились с ходатайством о заключении всех их под стражу.



В сообщении Baring указывается что задержания менеджеров связаны с коммерческим спором вокруг банка "Восточный экспресс". Там заявили, что всего задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. "Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", - говорится в сообщении.



Представитель "Восточного" заявил РБК, что в рамках данного дела банк как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение причиненного ему ущерба. Представитель организации уточнил, что обстоятельства дела не влияют на текущую работу банка. Сумму ущерба в "Восточном" не раскрыли.



"Этот конфликт [акционерный] очень влияет на ситуацию в самом банке, хотя он высокомаржинальный и выгодный банк с этой точки зрения, - отметил в разговоре с РБК председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, добавив, что такие внутренние конфликты не дают организации "встать на нормальный здоровый рост".



В начале сентября стало известно о том, что иск против "Восточного" подала кипрская компания Evison Holdings Ltd., через которую контрольным пакетом банка владел Baring Vostok. Партнер Baring Vostok Андрей Костяшкин тогда сообщил, что истец оспаривал назначение Вячеслава Арутюняна временно исполняющим обязанности председателя правления банка "Восточный".



В свою очередь, газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала о том, что в "Восточном" шла борьба за владение контрольным пакетом между основными акционерами - фондами Baring Vostok и Finvision Holdings Ltd., который принадлежит Артему Аветисяну. Назначение Арутюняна, собеседники издания назвали шагом Аветисяна.



Источники добавили, что конфликт между акционерами связан с вопросом докапитализации "Восточного", который с начала 2018 года пытался провести допэмиссию акций на сумму 5 млрд руб. У Аветисяна, пояснили "Коммерсанту", не хватало на это денег, Baring Vostok, в свою очередь, не готов был увеличивать свои вложения в банк.



Baring Vostok - инвестиционная компания, которая специализируется на вложениях в России и странах СНГ. Первым ее проектом в 1994 году стала FGI Wireless (позднее "ВымпелКом").



Всего за 25 лет Baring Vostok инвестировала в десятки компаний. Среди них "СТС Медиа", "Авито", Тинькофф Банк, "ВкусВилл", "Папа Джонс", аптечная сеть "А5", Европейский медицинский центр, "Яндекс".



Уроженец американского штата Висконсин Калви работал в Baring Vostok с 1994 года. До этого он занимался вопросами инвестиций в энергетические проекты в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).



Кого задержали в связи с коммерческим спором вокруг банка "Восточный"



Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok



Калви 51 год. Гражданин США. Окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы. Работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (mergers and acquisitions - слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 года работает в России, где основал ?фонд Baring Vostok Private Equity - один из крупнейших частных фондов страны. Имеет долю, в частности, в банке "Восточный" (раньше работал под брендом "Восточный экспресс"), "СТС Медиа", "Профи.ру" и др. ?"Мы выбираем те отрасли, где российские компании могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, прежде всего это отрасли ресурсные. Этим же мы руководствуемся, инвестируя в телекоммуникации и интернет-технологии, ведь это общемировой бизнес", - рассказывал Калви о работе фонда.



Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok



Учился в Институте стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школе Крэнфилд в Бедфордшире, Великобритания. Работает в компании с 2012 года. До этого был сотрудником в московском фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетике и финансовом секторе, и в инвестиционном фонде в Лондоне Fjord Capital Partners. Женат, трое детей.



Филипп Дельпаль, партнер по финансовому сектору Baring Vostok



Дельпалю 46 лет. Он родился во Франции, учился в Высшей школе телекоммуникаций в Париже. Начинал карьеру в Европейском центре ядерных исследований в Женеве как инженер, но вскоре начал работать в структурах группы Societe Generale. В 2004 году возглавил дочерний банк группы в России Русфинанс Банк, затем стал президентом банка "БНП Париба Восток" и руководителем направления розничных банковских услуг группы BNP Paribas в России. В Baring Vostok с 2012 года. "Управляя компанией здесь, нужно очень быстро реагировать на все изменения, потому что иначе вы рискуете врезаться в стену. В других странах всегда больше времени для маневра, больше комфорта. В России словно в спорткаре - расслабиться не удастся, но и такого удовольствия вы больше нигде не получите", - рассказывал Дельпаль о работе в России.



Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok



Работает в фонде с 2009 года. Отвечает за проекты в области медиа, недвижимости и производства строительных материалов. До прихода в фонд работал в Альфа-банке и в X5 Retail Group N.V.



Алексей Кордичев, председатель совета директоров ПАО "Норвик Банк"



Кордичеву 41 год. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности "финансы и кредит". С мая 2018 года занимает пост председателя совета директоров ПАО "Норвик Банк". Работал в Росбанке, банке "Русский стандарт", в 2013 году возглавил блок рисков "Восточного", а затем стал советником председателя правления этого банка.



Максим Владимиров, генеральный директор Первого коллекторского бюро



Окончил Военный финансово-экономический университет. Был назначен генеральным директором ПКБ два года назад. До этого отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы компаний "Медси".



Авторы: Артем Филипенок, Максим Солопов, Маргарита Алехина, Павел Казарновский, Екатерина Литова