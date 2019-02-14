 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пиара ради. Кузюкина кувыркнула Путина через голову (видео)
15:28 15.02.2019

Девушка перекинула Путина через голову на татами
А президент поцеловал Наталью Кузютину в макушку

Насыщенный график и трудные переговоры с президентами Турции и Ирана не помешали Владимиру Путину в девять вечера выйти на татами. На мероприятие пригласили не только действующих членов сборной России по дзюдо, но и чемпионов прошлых лет, с которыми давно общается ВВП. Был в зале и друг детства президента предприниматель Аркадий Ротенберг: когда-то в Ленинграде они вместе ходили в спортивную секцию и, как известно, были спарринг-партнерами.

Бизнесмен признался журналистам, что в последние годы гораздо чаще играет в любительский хоккей: дзюдо как спорт требует больше времени, сил и здоровья. Однако подумав, все-таки решил переодеться в кимоно и тряхнуть стариной. "Давай и ты переодевайся!" - кричал Ротенберг главе федерации РФ по дзюдо и по совместительству тоже представителю большого бизнеса Василию Анисимову. "Я боюсь", - шутил в ответ тот.

Владимир Путин приехал к дзюдоистам с торжественного приема, который он устраивал для лидеров Ирана и Турции. Но, по всей видимости, сам ВВП на ужине ничего не ел. В противном случае он просто не выдержал бы активную тренировку, затеянную главным тренером сборной.

Сначала спортсмены вместе с президентом бегали, прыгали, делали общефизические упражнения и упражнения на растяжку. Потом началась так называемая разминка в паре, позволяющая отработать различные приемы и броски.

Чемпионы относились к Владимиру Путину бережно, а вот он их, по правде говоря, не жалел. Бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов четыре раза подряд оказывался на спине на татами. На соревнованиях это принесло бы ВВП немало очков.

Более настойчивой оказалась девушка - также олимпийская призерка Наталья Кузютина. После долгих усилий ей, наконец, удалось перебросить Владимира Путина через голову. Но президент не расстроился: наоборот, по достоинству оценил соперницу. Поднявшись на ноги, он поцеловал Кузютину в макушку. "Молодец наша Наталья! Президент не первый раз с ней спаррингуется. И очень ценит ее", - сказал кто-то из оставшихся на скамейке запасных.




Тренировка продолжалась около часа, и ВВП продержался до конца. Главный тренер сборной сказал, что президент находится в отличной физической форме - поблажек ему никто не делал.

По словам самого Путина, занятия спортом являются для него источником энергии и позволяют разгрузить голову после напряженного трудового дня. "Настроение сразу улучшается, все начинает получаться... Вот такое комплексное воздействие", - сказал он.

ВВП отметил, что хорошие спортсмены, которые были его спарринг-партнерами на тренировке, заслуживают отдельных слов благодарности: они все чувствуют на кончиках пальцев, помогут и подскажут. А главное - с ними безопасно. "Это так же, как на горнолыжном склоне: самые опасные - начинающие" - сравнил ВВП, который буквально вчера катался на лыжах с Александром Лукашенко.

На прощание дзюдоисты подарили президенту новый комплект формы с надписью Путин.RUS и сделали селфи на память.

Елена Егорова

Источник - МК
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