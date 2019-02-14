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Плодородная почва для болтунов. В чем ошибаются В.Сурков и Д.Медведев, - Н.Исаев
15:32 15.02.2019

Плодородная почва для болтунов: в чем ошиблись Сурков и Медведев
Мы не в начале новой эпохи, а, к сожалению, на ее закате

Неделя оказалась богатой на авторские статьи наших чиновников. Дмитрий Медведев под своим именем опубликовал текст о том, как хорошо станет всем россиянам жить в 2024 году (видимо, вот до какого момента нужно "держаться") благодаря направлению в нацпроекты 25,7 трлн рублей. Получился, в общем-то, краткий пересказ самой сути нацпроектов (какая суть - такой и пересказ).

Деньги заливают в нацпроекты, чтобы каждый получил по потребностям и способностям, нашел любимую и хорошо оплачиваемую работу, хорошо лечился и жил долго и счастливо. Уже была публикация более подробной презентации с картинками о нацпроектах, которая вызвала много вопросов (расходы на образование лишь чуть больше расходов на дорогу Москва-Казань и объездную дорогу Тольятти, консолидированные расходы на здравоохранение получат прибавку менее чем на 10%). И после нее никакой конкретики в статье Дмитрия Анатольевича уже не было - только рисование утопической картинки всеобщего благоденствия.

Но "статейный" тон задал чуть ранее, за пару дней до публикации Медведева, Владислав Сурков. Его текст под названием "Долгое государство Путина" вызвал шквал комментариев: политики, эксперты, журналисты, телеграм-тусовка… обсуждали все. Если коротко, суть статьи такова: Сурков считает, что современная Россия успешно проходит "стресс-тесты" и сформировалась как государство нового типа. И что "именно такая, органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего, и на весь предстоящий век".

В общем, Владислав Юрьевич обеспечил плодородную почву для болтунов о нашей "элите", но вот народ эта тема явно не зацепила. Да и не ставил никто такой задачи. Даже в самой статье говорится, что вопросы о своей судьбе и судьбе России ему, русскому народу, нечего и обсуждать.

В одном Сурков прав на все 100% без оговорок. Никто не знает русский народ лучше, чем знает его Путин. Лишь гениальный кормчий способен почти двадцать лет сохранять спокойствие по сути нищего (и продолжающего нищать) народа, при этом сохраняя уровень доверия не ниже 50%. При этом, по большому счету, Путин еще ни разу не включал реальные механизмы защиты своего режима. Просто в этом пока не было необходимости.

На нынешнем этапе развития страны с задачей дать выживающему русскому населению все необходимое для спокойствия отлично управляется абсолютно дискредитированная сотрудничеством с Кремлем "оппозиция" в лице КПРФ и Навального. По телеканалам также таскают полуживого, но еще способного что-то прокричать Жириновского. А к выборам из шкафа вытаскивают нафталинового Явлинского. От имени предпринимателей выступает некто Титов, за либералов играют вечный Чубайс с Гозманом и свежая антирейтинговая дамочка Собчак. Все сферы охвачены и находятся под контролем.

Путин еще даже не вовлекал свои спецслужбы в работу по внутреннему полю. Да, были некоторые сбои в виде Болотной, например. Но кардинально они ничего не меняли. Болотная изначально не отражала мнение большинства. Было такое, что ФСБ как-то включалась в купирование мусорного протеста почти год назад. Да и то, все обошлось участием "Единой Россией" на сцене. Народу выдали свежую порцию обещаний, и все тихо-мирно разошлись. Да и Росгвардия еще никого серьезно не молотила, хоть и вполне себе готова: никакого повторения Парижа, Каракаса или Киева нет у нас и в помине. Все волнения и "бузотерства" остаются в рамках кухонных дискуссий. И Путин отлично понимает, что все это так и останется на кухне под чаечек и водочку.

Русскому народу нужен Царь, и Путин дает народу то, что он хочет.

Путин - он как Николай I. Абсолютно идентичные образы и подходы. Свой Бенкендорф, свой Аракчеев, немного Сперанского. Своя инфраструктура, первая железная дорога, своя любовь (или терпение) народа, своя "борьба" с вольнодумцами: Пушкин, Лермонтов, немного Гоголя. Свои ограничения на выезд за рубеж, свой мини-железный занавес, сложности с миром. И в конце концов своя Крымская война 1853–1856 годов.

Вот как раз в свете этой войны (Крымской - тогда, и аналогичной назревающей все более очевидно - сегодня) Сурков не прав. Квинтэссенцией Николая I и его консервативной, отсталой, изоляционистской политики стала эта война. Война, на которую люди шли, вспоминая успешные великие, но уже давние кампании 1812, 1814 и 1828–1829 годов. Шли как на легкую прогулку, ведь все было привычно: опять биться с турками и половиной Европы. И наша государственная пропаганда до последнего дня вещала из газет о победе русского оружия. Победе в проигранной войне.

Разгребать поражение и итоги войны пришлось уже Александру II. Реформами, направленными на отказ от консервативных скреп и безумной архаики, откинувшей нас на реальные задворки всего мира. И уже император Александр вместе с князем Горчаковым в 1871 году вернули нам и Черноморский флот, и отменили иные ограничительные статьи Парижского мирного договора 1856 года, а далее уже в результате новой войны с турками 1877–78 годов все с лихвой вернули. Успех стал возможен только после настоящих сложных реформ 50–60-х годов XIX века и реального прорыва, давшего России статус мировой державы через изменение экономического уклада. Был совершен прорыв в науке, культуре, интересе к России, а не лишь страхе перед ней и ее диким народом.

Так и сейчас. Мы зарываем голову в песок и живем безвозвратной ностальгией по стабильности и утопичному равенству. Так делают все: и Путин, и наш великий русский народ. Но это вовсе не означает, что такой уклад будет длиться вечно и что это есть лучшая наша историческая эпоха. Наоборот, происходящее сегодня приведет нас либо к новому "Смутному времени", либо к новой "Крымской войне". А она уже не ограничится некоторыми территориальными уступками, она может просто разорвать нашу государственность и национальную идентичность.

Мы не сможем никуда продвинуться на красивых картинках, Дмитрий Анатольевич. Их в истории современной России было уже слишком много. И народ на своих кухнях это понимает и теряет веру во власть. А значит, и не понимает, почему же еще надо терпеть до какого-то 2024 года, если, как заявляет правительство, публикуя официальную статистику, кризис закончился еще в 2016 году. Только указание конкретных действий и четких планов может исправить эту ситуацию.

Мы не в начале новой эпохи, Владислав Юрьевич. Мы, к сожалению, на ее закате. Если не исправить ситуацию здесь и сейчас, если не решиться на реальные экономические реформы вместо вливаний фантастических триллионов в нацпроекты, то конец эпохи будет близок.

Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, лидер движения "Новая Россия"

Источник - МК
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