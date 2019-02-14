Вратаря футбольной сборной Узбекистана И.Нестерова уличили в допинге

17:55 15.02.2019

В крови вратаря Игнатия Нестерова обнаружены запрещенные вещества

Ассоциация футбола подтвердила, что в крови вратаря сборной Игнатия Нестерова обнаружены запрещенные вещества. Футболист сообщил, что принимал таблетки для похудения.



Вратарь сборной Узбекистана по футболу Игнатий Нестеров уличен в употреблении запрещенных препаратов, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола.



Анализ допинг-теста, взятого у футболиста на Кубке Азии, дал положительный результат. Голкипер во время беседы с врачами национальной команды рассказал, что без разрешения и предупреждения медицинского штаба принял таблетки для похудения, отмечает АФУ.



"Ассоциация футбола осуждает действия Игнатия Нестерова, но в то же время отмечает, что футболист намеренно не принимал запрещенные средства, поскольку не знал, что в составе таблетки есть запрещенные вещества", - говорится в заявлении АФУ.



Сброс веса может помочь достичь результатов в таких видах спорта, как бокс, борьба, но в футболе это абсолютно не влияет на результат. Азиатская конфедерация футбола изучит эти моменты и примет решение после собрания Дисциплинарного комитета, отмечается в сообщении.



Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что саудовский клуб "Ухуд", подписавший в конце января контракт с Игнатием Нестеровым, обратился за разрешением в Федерацию футбола Саудовской Аравии на замену в регистрации команды вратаря.



Ассоциация футбола направила официальное письмо клубу по данному инциденту, где просила не раскрывать детали дела, так как Дисциплинарный комитет АФК все еще ведет расследование и не принял окончательного решения. В письме также указывалось, что до принятия решения Игнатий Нестеров не сможет выступать за какую-либо команду.



"Несмотря на это, „Ухуд" разместил информацию на своих страницах в социальных сетях об отстранении Нестерова из-за допинга. Это действие не соответствует положению профессиональных клубов", - подчеркнула АФУ.



35-летний Нестеров с 2002 года защищал ворота сборной Узбекистана в 106 матчах, в том числе на Кубке Азии. Сборная покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив Австралии в серии пенальти (2:4).