Больного раком госзаговорщика и экс-шефа КНБ Киргизии Суталинова оставили умирать в тюрьме

18:24 15.02.2019

В Ленинском районном суде Бишкека 15 февраля состоялось судебное разбирательство по делу об освобождении бывшего главы СНБ Мурата Суталинова.



Председательствующий судья Бактыбек Сыдыгалиев, выйдя из совещательной комнаты, отказал в освобождении Суталинова по болезни.



Ранее начальник медуправления ГСИН Назгуль Солтобекова сообщила, что Суталинов находится в центральной больнице ГСИН с 13 апреля 2018 года. У него рак правой почки 4 стадии 4 клинической группы, иммунная химиотерапия, рецидив в области удаленной почки, метастаза печени, легких, легочно-сердечная недостаточность, хронический холецистит, панкреатит, бронхиальная астма, гастрит и т.д.