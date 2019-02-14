 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 15.02.2019
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19:44  Город в опасности! Защитим историческую застройку Ташкента и Самарканда, - Н.Макаренко
19:06  Отставка Медведева как последний шанс спасти рейтинг Путина, - Politico
18:39  Разгорается очередной конфликт между профессиональными козлодранцами (кок-буруистами) Казахстана и Кыргызстана
18:24  Больного раком госзаговорщика и экс-шефа КНБ Киргизии Суталинова оставили умирать в тюрьме
17:55  Вратаря футбольной сборной Узбекистана И.Нестерова уличили в допинге
16:29  В Астане состоялось торжественное чествование ветеранов-афганцев
15:32  Плодородная почва для болтунов. В чем ошибаются В.Сурков и Д.Медведев, - Н.Исаев
15:28  Пиара ради. Кузюкина кувыркнула Путина через голову (видео)
15:24  Присядет в ответку. В Москве арестован и обвинен в мошенничестве американский "инвестор" Майкл Калви
14:31  В Киргизии обнаружился премьер-министр (Абылгазиев) - объявил выговоры и замечания
14:26  Устал - отдохни. КазКонституционный совет разъяснил Назарбаеву как он может отказаться от власти
14:25  Каз-"моделька" Аня Шарипова вышла замуж за ЧМ по футболу из Германии Андре Шюррле
14:12  Путин присвоил звание Героя России "афганцу" Ковтуну, в 1987 году захватившему "Стингер"
14:03  В Палестине рухнул священный Мамврийский дуб - предвестник апокалипсиса (видео)
13:59  Они строили будущее. Икром Курбанов - создатель пищевой индустрии Таджикистана
13:57  Варшавский сговор. Саммит всемирных врагов Ирана, - М.Коростиков
13:51  Год невозврата. Как 1979-й изменил ислам и Ближний Восток, - М.Беленькая
13:47  Мафия под прицелом Путина (или наоборот?), - В.Овчинский, А.Сухаренко
12:55  В предчувствии социального взрыва? КазБюрократия пилит сук, на котором сидит, - С.Султангалиев
12:54  Применима ли Конвенция о геноциде к массовому голоду в Казахстане? - Ж.Байхожа
12:23  Налог на Whatsapp? Таджикские налоговики нашли новый источник пополнения бюджета
11:30  Знатоки-прохиндеи. Друзя и Бера отстранили от участия в рос-телепрограммах
10:09  А че такого? В Кремле прокомментировали видео с пьяной вечеринкой бывших членов правительства на борту "частного самолета" пресс-секретушки
09:47  "В связи с перерасчетом срока..." В Бишкеке выпущены на свободу два матерых гос-заговорщика - Кадыров и Асанов
09:39  "Бесчеловечное давление... врачей не пускают!". Сын Гульнары Каримовой заявил об ухудшении состояния здоровья матери
09:02  Кто был соучастником геноцида в Камбодже? Китай или США? - А.Шпунт
08:55  Глава Союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов обвинен в изнасиловании
08:53  "Русских - ассимилировать". К власти в Эстонии рвутся ультра-нацики из ЭКРЕ
08:40  Исламисты в Сирии выдадут Вашингтону "золотой парашют", - В.Мухин
08:35  Спецслужбы Киргизии винят экс-генпрокурора в бегстве бывшего вице-премьера
06:10  Премьер Косово Харадинай разоблачил президента страны Тачи как пособника Путина
00:41  Сибирь - житница Азии, - М.Элферинк, Ф.Ширхорн
00:39  Иран грозит атаковать американские базы в Сирии
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Четверг, 14.02.2019
21:49  Не жуй дерьмо! Ульяновские суворовцы заразились червями в мозг (эхинококом) из-за насвая
21:25  Бывший и действующий президенты Монголии обвиняют друг друга в тайной приватизации 49% акций ГОК Эрдэнет
21:24  Путин, Эрдоган и Рухани обо всем договорились. Итоги саммита в Сочи, - С.Тарасов
21:23  "У государств, где рождается мало девочек, нет будущего", - Елбасы (мудрость)
21:22  Как экономика повлияла на всю историю Казахстана. Ч. 2, - Е.Скалей
21:19  Новым послом США в Казахстане назначен русскоговорящий Уильям Мозер
21:13  Браудер обвинил британских лордов в получении взяток от Путина, - Financial Times
20:20  В Вашингтоне готовят против России "адские санкции", - В.Катасонов
20:18  В Афганистане СССР первым принял натиск международного терроризма, - Ю.Рубцов
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Больного раком госзаговорщика и экс-шефа КНБ Киргизии Суталинова оставили умирать в тюрьме
18:24 15.02.2019

В Ленинском районном суде Бишкека 15 февраля состоялось судебное разбирательство по делу об освобождении бывшего главы СНБ Мурата Суталинова.

Председательствующий судья Бактыбек Сыдыгалиев, выйдя из совещательной комнаты, отказал в освобождении Суталинова по болезни.

Ранее начальник медуправления ГСИН Назгуль Солтобекова сообщила, что Суталинов находится в центральной больнице ГСИН с 13 апреля 2018 года. У него рак правой почки 4 стадии 4 клинической группы, иммунная химиотерапия, рецидив в области удаленной почки, метастаза печени, легких, легочно-сердечная недостаточность, хронический холецистит, панкреатит, бронхиальная астма, гастрит и т.д.

Источник - svodka.akipress.org
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