Разгорается очередной конфликт между профессиональными козлодранцами (кок-буруистами) Казахстана и Кыргызстана

18:39 15.02.2019

Разгорается очередной конфликт между Федерациями кок-бору КР и РК



Разгорается очередной конфликт между Федерациями кок-бору КР и РК



Руководители федерации кокпара (кок-бору) из 10 стран приняли правила игры, в которых отказались от тай-казана (металлический круг в игре кок-бору, - прим. ред.) и туши козла. Вместо него теперь будет использоваться муляж. Об этом сообщают казахстанские СМИ.



Совещание Всемирной ассоциаций кокпара (кок-бору) прошло в Астане. Участвовали такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Турция, Венгрия, Китай, Россия и Афганистан. Кыргызстан не принял участие в этой встрече.



По принятым правилам, размер поля для игры в кокпар будет составлять 220 на 75 метров. Вес муляжа туши барана не должен превышать 33-35 килограммов. Игра будет состоять из двух таймов по 20 минут с перерывом в 10 минут. В каждой команде – по 12 всадников. Вместо тай-казанов, куда забрасывают туши, на поле должны быть начерчены два круга диаметром три метра. Эти условия продиктованы мерами безопасности, подчеркнули участники совета. Они отмечают, что бывают случаи, когда во время игры спортсмены и лошади получают серьезные травмы при столкновении с тай-казанами.



Вместе с тем казахстанские СМИ предположили, что поводом к таким решениям Всемирной ассоциации кокпара стал недавний конфликт во время III Всемирных игр кочевников, которые прошли в Кыргызстане. Отметим, тогда казахстанцы снялись с соревнований и отказались участвовать в играх. Позже конфликт уладили.



Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы в свою очередь пояснил, что проблема, из-за которой казахстанцы не вышли тогда на первую игру, была вовсе не в том, что им не предоставили коней, а в разных правилах игры. По его словам, с недавнего времени по международным правилам в кокпар играют в круг, однако на Всемирных играх кочевников предпочли играть в тай-казан.



В федерации кок-бору Кыргызстана пока не комментируют эту информацию. Но, как стало известно, на сегодня запланирована срочная пресс-конференция Федерации кок-бору Кыргызстана.



15 февраля 2019 - Бакыт Стамов