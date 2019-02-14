Отставка Медведева как последний шанс спасти рейтинг Путина, - Politico

19:06 15.02.2019

Премьер-министра РФ называют "проблемой" уже не только в нашей стране, но и на Западе. "Как разрешить такую проблему, как Дмитрий Медведев" - под таким заголовкам вышла публикация в авторитетном американском издании Politico.



Автор статьи отмечает, что рейтинг правительства Медведева упал до "беспрецедентно низких отметок", а в стране растет недовольство ухудшением экономических условий и далекими от жизни народа чиновниками. Это ставит перед президентом Владимиром Путиным вопрос необходимости смены главы кабинета министров. "Стоит ли ему (Путину - авт.) подчиниться общественному мнению и уволить Медведева, который часто выступал в качестве удобного козла отпущения для российских экономических и социальных проблем, или позволить своему непопулярному правительству по-прежнему шататься, рискуя получить в процессе еще один удар по своим стремительно падающим рейтингам?" - спрашивает Politico.



Действительно, россияне перестали безоговорочно доверять не только кабинету министров, но и президенту России. Согласно опросу ВЦИОМ, в январе 2019 года Путину доверяли лишь 32,8% респондентов. И это при том, что эта социологическая служба имеет репутацию "прогосударственной". Кажется, у Путина реальные проблемы с рейтингом.



Подобные показатели не удивляют, ведь жизнь простого россиянина ухудшается прямо на глазах. Пятый год подряд падают реальные доходы. За последние 19 лет - время правления Путина, подешевела лишь одна единственная услуга - междугородние телефонные звонки, жестоко иронизирует ВВС. Остальные услуги и товары стали только дороже и недоступнее.