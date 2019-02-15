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Город в опасности! Защитим историческую застройку Ташкента и Самарканда, - Н.Макаренко
19:44 15.02.2019

Город в опасности!
Как нам защитить историческую застройку своих городов? Никита Макаренко в гротескном манифесте поднимает острую и неразрешенную проблему конфликта властей, застройщиков и горожан.

Товарищи! Ташкентцы. Город в опасности!

Нравится ли нам, как обращаются с историей города чиновники? Нет! Нравится ли нам, как обращаются с нами застройщики? Нет! Верим ли мы их обещаниям? Нет! Нет! Нет!

Пока мы радовались заре нового времени, предвкушая справедливую и беззаботную жизнь, коварный враг ворвался на наши улицы. Он сметает все вокруг, оставляя после себя руины, пыль и безвкусные алюминиевые здания. Гремит артиллерийская канонада сносов, безжалостными ковровыми бомбардировками стираются целые махалли и кварталы.

Слышите тревожный гогот? Это гуси кричат во все горло: "Вставайте, римляне!"

Сегодня еще вы восхищались красотой родного города и утонченными зданиями, а уже завтра перед вашим носом вырос уродливый квартал из шестнадцатиэтажных муравейников. Завоеватели не жалеют ничего! Ни истории, ни деревьев, ни людей, ни животных. Окованным железом ботинком строительные батальоны втаптывают в землю все, что нам дорого.

Кто же вероломно вторгся в нашу спокойную жизнь, потревожил девственно мирное небо и занес кинжал для смертельного удара Ташкенту в спину? Это те из иностранных и местных застройщиков, для кого слова "архитектурное наследие" и "уважение к людям" не значат ничего. К сожалению, некоторые недобросовестные чиновники предают родной город, открывая этой армии ворота.

Все ли застройщики одинаковые? Все ли хокимы одинаковые? Нет, не все. Но все чаще мы слышим о тех, для кого ничего не стоит снести "сталинский" дом 30-х годов или выбросить жильцов на улицу без достойной причины и должного уважения.

Алча все больше золота, такие капиталистические акулы не остановятся ни перед чем. История наших городов для них - пустой звук. Старые улочки не находят отклика в их сердцах, ведь их трогает лишь звон монет. Они не знают наш город, не любят его и не уважают. Все вокруг для них лишь ресурс, который нужно обратить в свою выгоду.

Что же движет нашествием, только ли жажда наживы? О нет! Уничтожители наследия, зачастую, необразованны, безвкусны и примитивны. Так галлы сжигали римские картины и скульптуры, будучи не в силах оценить их красоты.

Соотечественники! Мирные переговоры не имеют успеха. Захватчики просто не в состоянии понять, о чем мы говорим! А мы - их. И дело не в языке. "Инновации - современный - ветхое", - только и слышим мы их шаблонные заклинания, которые они произносят подобно индийским факирам, дрессирующим змей.

Не верьте! Их "современный" город - это переполненный автомобилями мегаполис, задыхающийся в смоге. Человейники-высотки, спроектированные так, чтобы получить максимальную прибыль. Так не живет уже никто! Никакого планирования, никакого понимания того, как город будет развиваться в ближайшие 30−50 лет. Ташкент собираются ввергнуть в пучину непродуманных градостроительных решений, из которых выход будут искать наши дети. Ведь дети капиталистов будут жить в Европе, России и США.

Горожане, помните! Улицы должны быть отданы людям, а не автомобилям. Тротуары - пешеходам и деревьям. Город существует для своих горожан и для их удобства, а не для пополнения кошельков оффшорных акул.

Не отчаивайтесь. Борьба имеет смысл. Ведь противник нападает, не имея никакого генерального плана сражений. Свои набеги он совершает хаотично, незапланированно, нанося удары туда, куда придется. Все это говорит о том, что вражеские генералы не сильны в теории, и их тактика может быть разбита благодаря единству.

Товарищи, вставайте плечом к плечу против недобросовестных застройщиков и надменных хокимиятов, которые называют вас "паршивыми овцами!" Вступайте в ряды Архитектурного Сопротивления! Разгорается пламя народного гнева, ширятся наши колонны - не только родной Ташкент стонет под натиском разрушителей.

В неравном бою с превосходящими силами противника в январе 2019 года пал Гидролизный городок в Фергане. Помните о ферганцах, чьи дома ломали железными машинами вместе с живыми людьми! Так может случиться и с вами. Не ждите пощады, не верьте никому! Подвиг ферганцев никогда не будет забыт.

Помните о Самарканде, на уличных баррикадах которого этим летом отчаянно бились горожане. Отважные самаркандцы с трудом сдержали натиск коварного врага. Каратели, коварно посмеиваясь, пошли в наступление на историческую застройку XIX века. Несколько ценных зданий пали под напором вандалов, пока на помощь самаркандцам не пришел отважный десант из столицы.

В тяжелый час самаркандцев не оставили и наши заморские союзники! Руку братской помощи протянули войска ЮНЕСКО. Страх перед местью интернациональных бригад замедлил наступление врага.

Зияют и дымятся воронки на теле древнего города, но и враг понес потери! Один из вражеских генералов был предан военно-полевому суду за свои преступления. Будьте бдительны, самаркандцы! Капиталистическая гидра все еще тянет свои щупальца к вашим прекрасным улицам и ждет момента, когда вы ослабите бдительность.

Беспримерен подвиг исторического 45-го дома, который все еще ожесточенно обороняется в Ташкенте. Раз за разом жильцы дома отбивают атаки, превратив свой дом в настоящую крепость. Застройщики, желающие вкусить крови "сталинских" кирпичей, истекают слюной от ярости, не в силах дотянуться до желанной цели.

"Полкушка", махалля "Байналмилал" - новые горячие точки. Готовятся улицы Шота Руставели, Навои, Мустакиллик и Мирзо Улугбека. Здесь слышен шорох и скрежет возводимых баррикад. Именно сюда тянутся руки разных ЧП, ООО и СП, у которых в уставном фонде, случается, бывает всего 6 миллионов сумов.

Товарищи! Застройщики и власти не хотят слушать вас, они не идут на диалог в нашем понимании этого слова. Историю нельзя обменять на "улучшенные условия" или деньги. Ее нельзя трогать - и все.

Поэтому превратим каждую улицу, каждый дом в неприступную крепость. Ни пяди земли агрессорам! Организуйте оборону последовательно, повышайте свою политическую и юридическую грамотность, приходите на выручку друг другу. Наш город принадлежит нам. Он нужен только нам. Заботиться о нем больше некому!

Слава Ташкенту! Слава Самарканду! Слава Фергане! Слава другим городам нашей большой страны! Слава отважным защитникам своих домов!

Здравый смысл восторжествует в итоге. Победа будет за горожанами! Но когда рассеется дым сражения, остаться могут лишь одни руины.

Никита Макаренко
Журналист, продюсер, музыкант и драматург.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550249040
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