Суд Швеции оправдал экс-менеджеров Telia по делу о коррупции в Узбекистане

19:53 15.02.2019

Суд в Швеции признал невиновными трех бывших топ-менеджеров телекоммуникационной компании Telia по делу о коррупции в Узбекистане.



Окружной суд Стокгольма оправдал бывших менеджеров телекоммуникационной компании Telia по делу о коррупции в Узбекистане, сославшись на отсутствие доказательств, сообщило агентство Associated Press.



Обвинения были выдвинуты в отношении экс-гендиректора (2007−2013) Telia Ларса Нюберга и еще двух бывших топ-менеджеров. Их обвиняли в подкупе узбекской компании в период 2007-2010 годов, когда Telia (тогда называлась TeliaSonera) начала работать в стране. Все трое не признают себя виновными.



Прокуроры утверждали, что бенефициарным владельцем компании была Гульнара Каримова. Судья Томас Зандер заявил, что обвинение не привело доказательств того, что Гульнара Каримова "занимала какую-либо должность, связанную с телекоммуникационным сектором". При этом суд подтвердил, что с компанией Takilant, которая, как было доказано, имела связи с Каримовой, заключались контракты, а на ее счета переводились платежи.



"Суд установил, что обвинительное заключение в других частях не было четко сформулировано, а в расследовании есть пробелы", - говорится в пресс-релизе инстанции.



Telia в 2017 году заключила досудебное соглашение с властями США и Нидерландов и согласилась выплатить штрафы в размере 965 млн долларов для урегулирования дела.



Председатель совета директоров Telia Мари Эрлинг, комментируя решение суда, заявила, что участие Telia в процессе было связано с тем, какой стране будут выплачены незаконные доходы, полученные компанией во время работы в Узбекистане - Нидерландам, Швеции или США.



"Сегодняшнее решение суда означает, что 208,5 млн долларов будут выплачены Нидерландам или США. Платеж не будет иметь финансовых последствий для Telia, поскольку эта сумма была включена в досудебное соглашение, которое компания заключила в 2017 году, чтобы выплатить штрафы на общую сумму 965 млн долларов соответствующим органам власти в связи с операциями в Узбекистане. Сумма выплат составила 417 млн долларов, из которых 208,5 млн долларов уже выплачены Комиссии по ценным бумагам и биржам США", - говорится в заявлении.



Она отметила, что процесс выхода на рынок Узбекистана, начавшийся в 2007 году, "имел очень серьезные последствия как для компании Telia, так и для частных лиц". "Компания взяла на себя ответственность, заключив в сентябре 2017 года глобальное решение за действия, которые нарушили законодательство США и Нидерландов. Я надеюсь, что сегодняшнее решение положит конец болезненной и дорогостоящей главе в истории Telia".



В начале декабря Telia, владевшая 94% акций мобильного оператора Coscom (бренд Uсell), продала свою долю Государственному комитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.