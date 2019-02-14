"Наш менталитет смешан с завистью", - казактриса Асель Аскар продолжает провоцировать

00:01 16.02.2019

"Наш менталитет смешан с завистью" - Асель Аскар стравливают с Беркутом



Клара Киясова



Актриса Асель Аскар рассказала о взаимоотношениях со своим известным дядей Беркутом. Племянница исполнителя решила расставить точки над "i", так как устала, что их постоянно пытаются столкнуть лбами.



Асель Аскар личность раскрепощенная и не скрывает своей сексуальности. Артистка с радостью принимает участие в откровенных фотосессиях и не видит в этом ничего постыдного. Собственно из-за такого поведения поклонники часто просят ее не портить репутацию Беркута.



"В последнее время я выбираю неординарные и неожиданные для многих пути.



Это относится к моему контенту и к жизни в целом! Часть людей высказывается, что все не так правильно, не так натурально, не так нравоучительно.



Чтобы вы ни говорили и ни пытались сделать, на данный момент разочаровывает лишь одно: наш менталитет смешан с завистью, интригами, сплетнями и расследованиями. Поверьте, это и немалый поток "ядовитых" эмоции", - призналась актриса.



Асель заявила, что не вытворяет постыдных вещей, а ее родственник, несмотря на критику в ее адрес, относится к ней очень хорошо.



"Как бы ни сложилась моя жизнь, что бы ни произошло, мои отношения с родными всегда останутся теплыми. Особенно это касается моего дяди. Он меня любит, во всем и везде меня поддерживает, ибо мы родные и часть одной большой семьи. А чтобы попытаться нарушить баланс в какой-то семье, нужен какой-нибудь хитрый ход и немало мозгов.



Все люди разные, все мы растем и развиваемся в разной среде, у каждого из нас свой жизненный опыт. Да и вообще, у каждого свои кармические задачи души и уроки в этой жизни. Осуждая кого-то, вы как минимум проявляете невежество и неосознанность.



Ну не нравится вам мой контент и мои фото, так просто не смотрите и не ловите на этом #хайп. Вам-то какая разница. Следите за своей жизнью.



Осуждение - это уход от реальности и попытка самоутвердиться! Ведь так намного легче оправдать свою лень, несовершенство, и т. д.



Пока вы сравниваете себя с кем-то и осуждаете чьи-то действия, вы не растете, а остаетесь на том же уровне. К тому же осуждение - это грех. Если человек существует в данном проявлении, значит таким он был создан. И не вам решать для чего.



Я хочу сделать свою жизнь яркой и запоминающейся. Все в пределах разумного! Развивайтесь в первую очередь сами, а не пытайтесь поднимать свою самооценку за счет других", - добавила Асель.