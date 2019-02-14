Путин пиарясь-кувыркаясь об татами повредил пальчик. Подуть?

08:11 16.02.2019

Команда президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко "тигры" нанесла разгромное поражение команде "Медведи" в тренировочном хоккейном матче, который прошел на ледовой арене "Шайба" в Сочи, передает ТАСС.



Игра завершилась со счетом 16:1. Встреча продолжалась три периода по 15 минут. Отмечается, что главы государств хорошо взаимодействовали на льду, а несколько шайб были заброшены после комбинаций президентов.



Также в матче принял участие сын лидера Белоруссии Николай.



Ранее Путин прокомментировал повреждение пальца, полученное во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым.



"Как палец..?"



"Ничего, не девочки..."