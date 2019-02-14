Ташкентский "авторитет" Тайванчик против введения в УПК РФ статьи о "посадке" лидеров ОПГ

08:36 16.02.2019

"АВТОРИТЕТ" ИЗ ТАШКЕНТА ВЗДУМАЛ ПОУЧИТЬ ПУТИНА

Криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов, родом из Ташкента, где он начинал как карточный шулер, решил ответить Владимиру Путину, предложившему новую уголовную статью о главарях в преступной иерархии.



Тайванчик считает, что статья не нужна. По той причине, что вся преступность в бизнесе и органах власти.



"Если ты сделал преступление, то ты должен сидеть, если тебя поймали. А если к тебе придут и скажут, что ты преступный авторитет, и тебя сажают или придумывают статью, то это неправильно", - поумничал Тохтахунов.



Между тем, Тайванчику по новой статье светит от 12 до 20 лет лишения свободы.



Очевидно, в России решили взять на вооружение опыт Грузии. Здесь вору в закону "ни за что" грозит полноценный "червонец".