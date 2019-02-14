Назарбаев собрался на покой, - Вести.uz

08:40 16.02.2019

НАЗАРБАЕВ СОБРАЛСЯ НА ПОКОЙ. КТО ПРЕЕМНИК?

Нурсултан Назарбаев вправе добровольно и досрочно покинуть пост президента. Такое постановление вынес Конституционный совет Казахстана.



Напомним, что ранее глава государства просил ответить на следующий вопрос:



"Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан перечень оснований досрочного прекращения полномочий президента Республики Казахстан?"



В республике идут слухи об отставке Назарбаева и передаче власти наследнику. Хотя по Конституции, он имеет право до конца своих дней, как первый президент, оставаться на своем посту.