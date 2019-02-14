Узбекистан намерен финансировать бюджет США

08:41 16.02.2019

Узбекистан в ближайшем будущем купит казначейские обязательства США, заявил в министр финансов Джамшид Кучкаров в Лондоне.



Дело в том, что, сейчас свои валютные запасы республика большей частью хранит в золоте, которое сама и добывает. Чтобы диверсифицировать резерв, узбекский Центробанк и приобретет казначейские обязательства США.



Кстати, на этой неделе Узбекистан впервые продал пяти и десятилетние евробонды на $1 млрд.



Джамшид Кучкаров заявил, что правительство начнет чаще выходить на международные долговые рынки.