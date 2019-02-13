Нужны ли России военные базы в Ливии, - Р.Мустафин

11:19 16.02.2019

Издержки на их создание могут перевесить все преимущества



Глава Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Томас Уолдхаузер обвинил на днях Россию в стремлении усилить свое присутствие в Ливии. Заявив о том, что Москва одновременно развивает отношения с главой признанного ООН Президентского совета Фаизом Сараджем и главкомом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, он предупредил страны НАТО об опасности приближения России к южным границам Европы. В подобного рода заявлениях давно уже ничего нового нет, они появляются с завидным постоянством.



Надо сказать, время от времени в унисон этим обвинениям звучит и мнение иных российских горячих голов, сторонников простых решений в духе кавалерийских атак с шашками наголо. Они искренне верят в необходимость создать в Ливии российскую военную базу по образцу того, как это было сделано в свое время в Сирии. По их мнению, ввод российских войск в Ливию поможет навести здесь порядок, обеспечит безопасность ливийцам, а также гарантирует "бесповоротное и окончательное" возвращение России на ливийский оружейный рынок и в нефтегазовый сектор.



На первый взгляд создание в Ливии российской военной базы выглядит довольно заманчиво. Действительно, почему бы не построить ее поближе к южному "подбрюшью" Европы, чтобы хотя бы остудить пыл натовцев, вплотную подобравшимся в российским западным границам? И кто бы стал возражать против того, чтобы компенсировать наши потери в 10 млрд долл., которые мы понесли в результате агрессии против Ливии в 2011 году?



Но так ли все просто на самом деле, не перевесят ли наши издержки на создание базы все возможные, но вовсе не очевидные плюсы?



Во-первых, такого, как было в Сирии, не получится. Туда нас пригласили по просьбе хоть и ненавидимого многими, тем не менее вполне законного правительства Башара Асада. В Ливии нет ни центрального правительства, ни единого государства. Страна фрагментирована. На территории бывшей Ливии многовластие, что означает практически полное ее отсутствие. Отдельные военно-политические группировки, контролирующие иногда весьма просторные области и даже сумевшие кое-где навести относительный порядок или пользующиеся просто поддержкой ООН, стараются с нами сегодня дружить, правильно оценивая заметно возросшее за время сирийской эпопеи влияние Москвы. В будущем они обещают России ряд преференций в обмен на оказание им сегодня военной и политической помощи. Мы тоже стараемся поддерживать с ними ровные отношения, но в то же время придерживаемся принципа равноудаленности, наиболее подходящего в нынешних ливийских условиях.



Но как только Россия получит от одной из группировок военную базу и введет туда свои войска, она сразу же столкнется с резким недовольством других ливийцев. На этом дружба сразу же закончится, и мы в данном случае рискуем получить повторение Афганистана, если не чего-нибудь похуже.



Не случайно ни западные страны, ни арабские союзники тех или иных ливийских группировок стараются не влезать слишком глубоко в межливийские споры, разговоров о предоставлении им военных баз не ведут и, конечно, не участвуют напрямую в боестолкновениях. Разумеется, "по мелочам", чтобы нанести точечные удары по боевикам из "Исламского государства" или "Аль-Каиды" (организации запрещены в РФ), те же американцы, французы или итальянцы время от времени использовали и сейчас, очевидно, используют в ограниченных масштабах небольшие подразделения спецназа или авиации. Но речи о крупных военных базах не идет, да и свой спецназ стараются не выпячивать. Он если и действует на территории Ливии, то в ограниченном количестве и скрытно.



Если мы создадим военную базу в Ливии, надеяться на межливийское замирение, как и на "бесповоротное и окончательное" возвращение наших нефтяников и ВПК в Ливию, не придется. Ввод не только российских, но и любых других войск приведет к новому витку полномасштабной войны и новым волнам миграции в Европу. Ливийцы должны будут сами договариваться о примирении. К сожалению, страну давно уже охватил недуг недоговороспособности.



Во-вторых, нужно хорошо представлять себе, какую реакцию на Западе, да и на Востоке, в том числе арабском, вызовет такой шаг со стороны Москвы. Кроме обычной в таких случаях истерики и потоков обвинений в сторону России можно будет ожидать куда более серьезных неприятностей: от новых санкций до обострения отношений с рядом западных держав и их сателлитами. Не исключены даже провокации и осложнение военной и политической обстановки в регионе. Мы и так держим круговую оборону, стоит ли усложнять для себя и без того непростое положение, тем более что вопрос о базе в Ливии не имеет для Москвы критического значения. Можно вполне обойтись и без нее. Наконец, содержание военной базы потребует немалых средств.



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

13.02.2019