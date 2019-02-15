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План США по смене власти в Венесуэле буксует, - Ф.Селимова
11:21 16.02.2019

Вашингтон и Богота обещают Гуайдо дальнейшую поддержку

Сложная экономическая и политическая обстановка в Венесуэле продолжает оставаться в центре мировой повестки. Ситуации в этой латиноамериканской стране посвятили встречу главы США и Колумбии Дональд Трамп и Иван Дуке. "Соединенные Штаты и Колумбия полны решимости предпринять шаги для урегулирования продолжающегося демократического и гуманитарного кризиса в Венесуэле. Обе страны будут работать с правительством Гуайдо, чтобы восстановить свободу, демократию и процветание в Венесуэле.

США и Колумбия стоят бок о бок со многими другими странами перед лицом любой провокации со стороны нелегитимного, бывшего диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и тех, кто работает от его имени, чтобы подорвать безопасность региона", – говорится в совместном заявлении Трампа и Дуке, опубликованном на официальном сайте Белого дома. В ходе пресс-конференции по итогам встречи Трамп вновь не исключил военного сценария в отношении Боливарианской республики. "Я думаю, что есть ряд решений, множество разных вариантов, и мы их все рассматриваем", – заявил он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вариант военного решения кризиса в Венесуэле.

"Я никогда не говорю об этом", – заявил Трамп, отказавшись обсуждать содержание записки своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона об отправке 5 тыс. солдат в Колумбию.

В эфире американского телеканала Fox News глава Колумбии заявил, что не видит необходимости в американском военном присутствии в Венесуэле.

По его словам, Мадуро будет отстранен от власти, поскольку больше не может рассчитывать на лояльность венесуэльских военных. "Думаю, сейчас при всей международной поддержке президента Гуайдо военные Венесуэлы будут чаще переходить на другую сторону, и это будет концом режима Мадуро", – сказал Дуке.

Среди венесуэльских военных сработает эффект домино, уверен колумбийский президент. Он привел в качестве примера переход экс-руководителя Управления стратегического планирования Главного командования ВВС Венесуэлы генерала Франсиска Эстебана Янеса Родригеса на сторону Гуайдо.

Между тем в ходе проводившихся в среду слушаний в Конгрессе США член комитета по иностранным делам в Палате представителей Брэд Шерман выступил с инициативой освободить венесуэльскую оппозицию от долговых обязательств перед Россией. "Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться", – считает Шерман.

Ранее в интервью Reuters Гуайдо заявлял, что смена политического режима в Венесуэле принесет выгоду ее крупнейшим кредиторам Китаю и России. По его словам, Мадуро не способен защитить чьи-либо интересы. В случае смены власти в Венесуэле установится стабильность, и она будет ответственно подходить к своим внешним долгам, заверил глава венесуэльской оппозиции.

Директор Фонда энергетической безопасности Константин Симонов, рассуждая о возможном сценарии, к которому призывают в американском Конгрессе, полагает, что России не стоит рассчитывать на то, что "мы будем как-то апеллировать к праву и предъявлять кредитные договора". "Сегодняшняя международная политика такова, что о никаких правовых нормах говорить вообще не приходится. Сегодня никакого международного права нет, а действует право сильного, которое дальше уже трактуется этим самым сильным так, как ему захочется, – подчеркнул эксперт в беседе с "НГ". – Даже те игроки, которые всегда заявляли о своей приверженности праву и даже гордились этим, теперь предельно цинично опровергают собственную гордость и собственные постулаты".

В случае с Венесуэлой, считает Симонов, рассчитывать стоит только на персональные договоренности с Гуайдо. По словам эксперта, Гуайдо понимает, что Китай и Россия, будучи кредиторами Венесуэлы, являются потенциально главными внешними игроками, поддерживающими режим Мадуро, и поэтому в своей борьбе за власть делает ставку именно на них. "Гуайдо занимает предельно прагматичную и понятную позицию. Он понимает, что, лишив Мадуро поддержки со стороны России и Китая, ему удастся гораздо быстрее решить свою проблему, – полагает эксперт. – Многие проблемы Гуайдо решатся гораздо быстрее. Поэтому он работает на эту историю. У лидера оппозиции предельно ясная логика: надо попытаться договориться с русскими и китайцами, и если это удастся сделать, то режиму Мадуро придет конец. Без внешней помощи у него практически не останется никаких шансов на то, чтобы удержаться. Не думаю, что президент Боливии Эво Моралес в силах чем-то помочь Мадуро".

Симонов обратил внимание на осторожность позиции, которую занял Китай в отношении Венесуэлы. "Китай Гуайдо не признал и тем самым он вроде бы поддержал Мадуро. Однако до сих пор ни один серьезный китайский руководитель не выступил на официальном уровне и не сказал: "Мадуро наш человек, янки руки прочь, Гуайдо убирайся!" Китайцы внимательно следят за происходящим, требуя соблюдать международное право", – указал эксперт. Таким образом, полагает он, Китай демонстрирует свою готовность вести диалог, в том числе с оппозицией. "Китайцы действуют предельно цинично, прекрасно понимая, что им придется вести с Гуайдо какой-то разговор, который может гарантировать им возврат своих денег", – сказал Симонов.

В случае прихода к власти лидера оппозиции, Россия может оказаться в нетривиальной ситуации, считает эксперт. "Если Гуайдо станет законным президентом, то встанет вопрос: как мы с ним будем говорить? Одно дело Гуайдо – оппозиционер, другое – полноценный президент. Это будут два разных человека. То, что он нам сегодня что-то публично обещает, завтра может ничего не значить. Он может сказать, что его, условно говоря, неправильно поняли или перевели", – отметил Симонов.

Главным при подобном раскладе может стать вопрос об оформлении действующих долговых обязательств Венесуэлы перед Россией. "У нас пока есть шансы на переговоры с Гуайдо. Мы понимаем, что у него, кроме нас, будут обязательства перед американцами, китайцами. Тогда на каком месте окажется Россия в очереди кредиторов? Будет стоять за Китаем, которому Венесуэла должна в два раза больше, чем нам? Когда мы этот долг получим?" – задается вопросом эксперт.

Тем временем Wall Street Journal (WSJ) указывает на прочность позиции действующего президента Боливарианской республики. "Многие в венесуэльской оппозиции и среди ее сторонников в США полагали, что режим президента Николаса Мадуро рухнет вскоре после того, как Вашингтон выступит в поддержку плана, предполагавшего лишение его поддержки со стороны военных и последующий уход. Этого не случилось", – отмечает газета.

"Те, кто разработал план в Каракасе и разрекламировал его в Вашингтоне, заверяли, что военные незамедлительно перейдут на сторону Гуайдо после того, как тот объявит себя лидером страны и получит поддержку Вашингтона. Они полагали, что это будет операция продолжительностью 24 часа, – приводит WSJ слова бывшего сотрудника американской администрации. – Чем дольше Мадуро сохраняет власть, тем выше вероятность того, что патовая ситуация в стране будет сохраняться еще долго. Тем самым возрастут риски ожесточенной конфронтации и кризиса в регионе".

Фемида Селимова
15.02.2019

Источник - независимая газета
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