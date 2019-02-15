В борьбе с бедностью правительству Медведева поможет только отставка

13:50 16.02.2019

Кабмину РФ мешают жить шизоидность США и почти 20 миллионов россиян, живущих в нищете



Андрей Полунин

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Сергей Обухов



Премьер Дмитрий Медведев в интервью на телеканале НТВ заявил, что новый пакет американских санкций - это очередная "шизоидная история". По его словам, она связана "с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит". "Я имею в виду борьбу с Россией", - уточнил Медведев.



Премьер отметил, что в настоящее время "консолидация элит в Америке происходит на почве борьбы с президентом Трампом". А борьба с президентом США Дональдом Трампом, по его словам, "ведется при помощи так называемой русской истории", и вокруг этого происходят все общественно-политические процессы.



По его мнению, происходящее в значительной степени связано не с отношениями России и Америки, а с внутренними проблемами США.



"К этим санкциям нужно относиться внимательно, нужно быть к ним готовыми, но уж точно не нужно их бояться. Наша экономика, безусловно, выдержит любое давление, в том числе и такое", - заявил российский премьер.



Напомним, о каких новых санкциях речь. 13 февраля два основных апологета антироссийских санкций в Сенате США - республиканец Линдси Грэм и демократ Роберт Менендес - внесли новый законопроект с ужесточением рестрикций против России. Документ предполагает запрет инвестиций в новый российский госдолг, проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний и на проекты СПГ за пределами РФ. Также ввести сенаторы предлагают санкции против 24 "агентов ФСБ", которые считаются причастными к инциденту в Керченском проливе.



"Шизоидная история" - это отлично, конечно. Чрезвычайно удобно списывать на санкции, Трампа и борьбу элит в Америке собственное нежелание менять экономический курс, и вытаскивать экономику РФ из застойного болота. В которое она угодила, заметим, еще до крымских событий и санкционных козней Запада - в 2013 году, замедлив темпы роста с 3,4% ВВП до жалких 1,3% ВВП.



Еще удобно упрекать в неблагодарности сограждан. За то, что в упор не замечают титанических усилий, которые прилагает правительство Медведева в борьбе за процветание.



Несмотря на все видимые успехи экономической статистики - третий год подряд растет ВВП (и даже рекордными темпами!), внешний госдолг и долг регионов сокращаются, растут международные резервы, бюджеты 70 регионов наконец стали бездефицитными (в прошлом году - лишь 38) - рост экономики пока не ощущается гражданами, признал премьер, выступая 14 февраля на инвестфоруме в Сочи.



Причем новых рецептов для исправления ситуации у правительства нет. Все проблемы, по Медведеву, должны решить нацпроекты - их сегодня 12, и суммарно тянут они на 25,7 трлн. рублей финансирования с учетом частных инвестиций.



Люди не хотят долго ждать светлого будущего, отметил премьер в Сочи, и пообещал это будущее приблизить: благоустраивать парки и набережные, построить более 1,5 млн. новых квартир, создать 230?000 новых мест в школах (чтобы дети не учились в три смены), отремонтировать 80?000 км дорог и реконструировать 50 аэродромов, а также ликвидировать городские свалки.



Но каким образом эти меры позволят России сделать рывок вперед, Медведев не сказал. Поэтому, надо думать, мы еще не раз услышим о "шизоидных историях", которые мешают России, и не дают нашему кабмину развернуться во всю стратегическую мощь. Правда, еще один вариант предложил председатель правительства, общаясь с главами регионов. Составить социальный портрет бедного россиянина. Всего их у нас почти 20 миллионов, Медведев думает, что с портретом ему будет легче понять как им помочь. Врага, что называется надо знать в лицо. Портреты богатых он же не предлагает составить. Они ему хорошо знакомы.



- Примерно 100 тысяч семей РФ - представители российской элиты - де-факто являются частью Запада, - отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - В основном их капиталы находятся в офшорах, и от санкций пока особенно не страдают.



Замечу, в стране в целом многие отрасли крайне уязвимы для санкций. Так, гражданская авиация у нас на 99% западная, софт и компьютерная техника - на 95%. Станкостроение также на 95% западное, а ведь без станков невозможен никакой экономический рывок.



Отдельно стоит наше телевидение - здесь оборудование западное на 95%.



Уже из этих цифр видно: если бы Запад поставил целью всерьез давить нас санкциями, - скажем, по модели Ирана, - нам бы пришлось туго. Но нам пока перекрывают поставки бурового оборудования, чтобы мы не шибко продвигались в Арктику, да спутниковых систем - они у нас, как ни странно, западные на 65%.



"СП": - Какой из этого следует вывод?



- Что разговоры о разрушительном влиянии санкций просто смешны. Неслучайно Всемирный банк оценил влияние ограничительных мер на экономику РФ как мизерное - менее 1%.



Санкции, на мой взгляд, направлены против персоналий из ближайшего окружения Владимира Путина - "мирового хулигана", по логике глобальных игроков. По сути, санкции не дают этому окружению комфортно чувствовать себя на Западе. Таким способом Запад пытается вызвать раскол в российской элите, чтобы элита сама устраивала бучу в России.



Можно сказать, Запад нашу элиту воспитывает. В рамках этого воспитания в начале нулевых в Нью-Йорке ненадолго сел в Бруклинскую тюрьму тогдашний госсекретарь Союзного государства Россия-Беларусь Павел Бородин. А потом в Берне (Швейцария), по запросу США, сел экс-министр атомной энергетики Евгений Адамов.



Понятно, наша элита не хочет, чтобы с ней так поступали. И старается вести себя хорошо. Хотя, как мне кажется, когда придет момент покрывать возросший до $ 22 трлн. внешний долг США, американцы офшоры быстренько аннексируют - и прикарманят капиталы туземных богачей, российских в том числе (западные, понятно, капиталы выведут). А пока все эти туземцы считают, что смогут интегрироваться в западный истеблишмент.



"СП": - То есть, Медведев не прав, называя санкции "шизоидной историей"?



- Совершенно не прав. Санкции - инструмент политический, и в этой сфере достаточно эффективный. Пример тому - история с "Русалом" и олигархом Олегом Дерипаской. Она, я считаю, наглядно продемонстрировала российской элите стратегию выживания: надо капитулировать перед Западом, прийти к нему на поклон - и тогда тебе сохранят какую-то долю твоей собственности.



"СП": - Медведев отметил, что народ пока не ощущает успехов, о которых трубит экономическая статистика. Почему?



- Ну, некоторая часть народа эти успехи очень хорошо ощущает. Так, по итогам 2018 года члены правления "Газпрома", "Роснефти" и Сбербанка в сумме заработали 11,893 млрд. рублей. Это следует из отчетов компаний по РСБУ и МСФО.



Правление Сбербанка из 9 человек, выплатило себе 5,488 млрд., 16 топ-менеджеров "Газпрома" - 2,551 млрд., 11 руководителей "Роснефти" - 3,854 млрд.



А теперь сопоставим цифры. Бюджет госпрограммы по развитию шельфового оборудования - это необходимо, чтобы преодолеть санкции - всего 6,6 млрд. рублей. Госпрограмма развития радиоэлектроники - 9,9 млрд. Госпрограмма по фармацевтике, чтобы разрабатывать отечественные лекарства - 9,8 млрд.



Ну и как тут замечать успехи в экономике? Когда такие маяки и светочи делового мира России - причем, из госструктур - показывают нам, как надо жить?!



"СП": - Можно ли ожидать, что правительство Медведева все же начнет реформировать экономику?



- Я бы не ждал от Дмитрия Анатольевича ничего революционного. Показательно, что тот же Дерипаска иронично подметил: все страны кругом растут, кроме России. Показательно и другое - до 50% прибыли госструктур, по оценкам аналитиков, не собирается в бюджет. Все это, я считаю, означает одно: правительство Медведева, по-хорошему, давно пора отправить в отставку.