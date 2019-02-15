Как экономика повлияла на историю Казахстана. Ч. 4, - Е.Скалей

13:51 16.02.2019

Как экономика повлияла на всю историю Казахстана (часть 4)

Евгения Скалей



В конце XIX – начале XX веков казахи были лишены 45 млн десятин земли, а в Казахстан переселилось около 1,5 миллионов крестьян. Сокращение территории, используемой для животноводства, привело к сокращению поголовья.



Продолжаем цикл статей эксперта ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Радика Темиргалиева об истории казахского общества сквозь призму традиционного животноводства.



Переход на оседлый образ жизни



Cущественным фактором обеднения казахского общества являлась казахско-русская торговля. Поскольку представляла собой абсолютно неэквивалентный обмен товарами, приносивший выгоду только одной стороне.



Как уже было упомянуто, такой характер исторически носила торговля оседлых регионов с кочевыми сообществами. Однако ранее оседлые регионы отчасти компенсировали скотоводам потери путем выплаты дани, податей, пошлин, подарков и т. п. Или же кочевники самостоятельно сокращали торговый дефицит путем набегов.



Российская империя дани не платила, подарков давала мало, а от вторжений на начальном этапе защитилась цепью крепостей и укреплений от северного берега Каспия до Алтая.



Со второй половины XIX века утратившие воинственность и военные навыки казахи практически никакой угрозы для России не представляли



Помимо этого существовали и другие причины. В Младшем жузе, к примеру, на протяжении почти 100 лет (1783-1870) царил хаос, связанный с междоусобными столкновениями, а также восстаниями против российских властей. В этих набегах и стычках кочевники ежегодно теряли десятки, а порой и сотни тысяч голов скота.



В результате за XIX век большинство казахов перешли на оседлый и полуоседлый образ жизни.



Влияние российской экономики



К концу этого столетия уже сотни тысяч казахов на постоянной основе занималось земледелием. К примеру, если в начале XX века общая площадь посевов в Казахстане составляла 4,2 млн десятин, из них 1,5 млн составляли посевы. Десятки тысяч казахов занимались рыболовством, батрачили в русских и казачьих поселках, занимались торговлей и работали в компаниях, добывающих природные ресурсы.



Большинство скотоводов откочевывали максимум на несколько десятков километров от своих зимних поселений. Это уже было не кочевое, а отгонное скотоводство.



Коровы, мясо которых кочевники раньше считали невкусным и даже вредным для здоровья, теперь становились главными кормилицами многих семей, поскольку давали больше молока, нежели овцы, кобылы и верблюдицы. Одна корова, дававшая ведро молока в день, позволяла худо-бедно перебиваться одной семье. А выращенного бычка было проще продать русским переселенцам.



Рост поголовья крупного рогатого скота повлек за собой распространение практики заготовок сена.



Ранее заготовка на зиму для сотен и тысяч голов скота была физически невозможна для одной даже большой семьи



В 1913 году численность крупного рогатого скота в Казахстане составила почти 5 млн голов, овец и коз – почти 20 млн голов, лошадей – свыше 4,2 млн голов и верблюдов – свыше 1 млн голов.



Таким образом, за 150 лет после открытия менового двора в Оренбурге казахи-скотоводы в значительной мере переориентировались на выращивание крупного рогатого скота, который ранее практически отсутствовал. Существенно увеличилась и доля овец, а поголовье лошадей сократилось.



Казах-земледелец



Все эти перемены были напрямую связаны с влиянием российской экономики, под нужды которой перестроилась хозяйственная деятельность казахов.



Катастрофические потери



1913 год стал последним годом экономического благополучия Российской империи. В 1914 началась Первая Мировая война. Она потребовала от державы мобилизации всех возможных ресурсов, включая призыв представителей среднеазиатских национальностей на тыловые работы.



Казахское общество к этому моменту находилось уже на грани взрыва



Призыв стал последней каплей, переполнившей терпение. В 1916 году началось кровавое восстание, в ходе которого были убиты тысячи русских крестьян и десятки тысяч казахов. Но это было лишь началом длинной цепи катастрофических потрясений.



После русских революций 1917 года началась одна из самых ожесточенных гражданских войн в истории человечества. Казахское население, в основной своей массе державшееся в стороне от этого конфликта, подвергалось грабежам и насилию с обеих сторон.



Война закончилась страшным голодом 1920-1921 годов. Тогда погибло около миллиона казахов.



Крестьяне-переселенцы



Эти события подорвали экономику на территории всей бывшей Российской империи. Потери казахских скотоводов были просто катастрофичны.



В 1921 году в степи насчитывалось всего около 6,7 млн овец и коз, немногим более 2,5 млн голов крупного рогатого скота, приблизительно 1,6 млн лошадей и 300 тысяч верблюдов.



Самая трагическая страница в истории



Новая экономическая политика (НЭП), смысл которой заключался в возрождении рынка, позволила советской власти возродить экономику и дала возможность также довольно быстро восстановить животноводство в Казахстане.



В 1927 году в республике уже насчитывалось 19 млн овец и коз, 6,5 млн голов крупного рогатого скота, 3,5 млн лошадей и чуть больше миллиона верблюдов.



Жизнь, можно сказать, вошла в колею. Но длилось это недолго. НЭП коренным образом противоречила самой идее коммунизма и потому сразу после оздоровления экономики была свернута.



Одновременно стартовала политика объединения крестьянских хозяйств в колхозы (коллективные хозяйства) и совхозы (советские хозяйства). Это сопровождалось переводом кочевников на оседлый образ жизни, а также грабительскими сельхоззаготовками, в ходе которых у людей часто изымались подчистую припасы продовольствия.



Так началась самая трагическая страница в истории казахского народа, которая закончилась гибелью 2 млн человек и безвозвратной миграцией около 600 тысяч человек.



В начале 1932 года 87% казахских хозяйств не имели скота в личной собственности



Поголовье КРС сократилось почти в 7 раз, овец – более чем в 13 раз, лошадей – более чем в 11 раз, верблюдов – более чем в 16 раз. Это был конец традиционной экономики, просуществовавшей три тысячелетия и, соответственно, сложившейся на ее основе традиционной культуры.



Животноводство и в дальнейшем оставалось важной отраслью сельского хозяйства, но уже не являлось основой экономики. Казахи не только окончательно перестали быть кочевниками, но в большинстве своем перестали быть и скотоводами.



Продолжение следует