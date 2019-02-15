Российские политики хотят пересмотреть оценку Афганской войны, - Neue Zurcher Zeitung

16:24 16.02.2019

15 февраля 2019 г.

Маркус Акерет | Neue Zürcher Zeitung



О моральном осуждении ввода советских войск в Афганистан в 1979 году в российском обществе спорят давно. Отказ от такой оценки служит и сегодняшним политическим целям, считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.



В 1989 году Съезд народных депутатов СССР решительно осудил ввод войск в Афганистан. Сегодня влиятельные депутаты Госдумы, предложив пересмотреть историческую оценку Афганской войны, хотят опровергнуть этот вердикт и признать "трагические события" героической и необходимой военной операцией.



"Москва давно пытается обеспечить себе более важную роль в афганском мирном процессе", поэтому даже российские эксперты, которые согласны с заявлением Госдумы, высказали свои опасения относительно того, что "демонстративное оправдание советского вмешательства разрушит эти внешнеполитические усилия", говорится в статье.



"Умонастроение, нашедшее свое отражение в проекте заявления, широко распространено в России, так как именно с ним связан провокационный пересмотр истории, во многих отношениях подходящий к царящему в России духу времени", - отмечает журналист. Те, кто считают несправедливой оценку войны времен "перестройки", воспринимают негативное суждение о ней как "оскорбление всех тех, кто отдавали воинский долг на этой войне, были ранены или погибли".



"Чем сильнее в последние два десятилетия становились военный патриотизм и возвращение к советским достижениям, тем больше на смену негативным воспоминаниям об Афганской войне приходили идеализация и вытеснение событий тех лет, - указывает Акерет. - Союзы ветеранов сегодня не только чтят память своих товарищей и хранят воспоминания о пережитом, но и активно участвуют в том, чтобы представить эти события в максимально положительном свете в глазах молодежи в школах".



"Пересмотр прошлой исторической оценки это часть сведения счетов с прошлой элитой, которая, по мнению многих современных россиян, преднамеренно разрушила Советский Союз", - подчеркивает журналист.



"Стремление оправдать ввод войск, решение о котором в 1979 году было принято высшим руководством СССР без консультации с экспертами, служит и сегодняшним политическим целям", - полагает Акерет. Советскому вмешательству противопоставляется безуспешность американской войны в Афганистане. В ходе дискуссий политики и публицисты постоянно ссылаются на участие России в сирийской войне. По их словам, советское руководство в 1979 году поступило в соответствии с международным правом и по просьбе афганского правительства. Такую же аргументацию используют сегодня и по отношению к военной операции в Сирии, указывает журналист. Вытянутое из прошлого "оправдание войны, а именно обеспечение безопасности и защита интересов СССР в регионе, описывает и ту внешнеполитическую роль, на которую претендует сегодняшняя Россия", заключает Акерет.



Источник: Neue Zürcher Zeitung