Либералы уничтожают экономику России, - А.Айвазов

17:25 16.02.2019 Либералы уничтожают экономику России

Россия - это самостоятельная цивилизация, а не часть Запада



Менталитет россиян выковывался в течение многих столетий развития нашего этноса и определялся в первую очередь тем, что Россия - это самая северная и самая холодная страна в мире. А суровые условия выживания в северной стране выковали определенный тип разносторонне развитого, выносливого и энергичного, но не обязательно готового к систематическому труду человека, хотя при этом исключительно стойкого к ударам судьбы.



Необходимость обеспечивать выживание и обороноспособность огромной территории, находящейся во враждебном окружении, предполагала мобилизацию и перераспределение ресурсов от весьма бедного и немногочисленного населения к центральной власти, что и привело к высокой степени централизации власти.



Россияне никогда не жили лишь материальным, для них всегда было важнее духовное начало, их деятельность должна осенять высокая цель, а богатство в России, в соответствие с представлениями раннего христианства, считалось грехом. Западное сознание рассматривает конкуренцию, конфликт как определенную ценность, принуждающую людей к развитию. Для российского сознания ценностью является скорее бесконфликтность.



В России веками существовало сельское самоуправление, но общинное мировоззрение не ограничивалось сельскими сообществами, оно проявляло себя и в принципах организации труда в других сферах деятельности в виде промысловых артелей. Община, артель - это коллектив; общинное или артельное сознание - коллективное, даже спасение души виделось как коллективное, а не индивидуальное действо. Отсюда врожденный коллективизм русского крестьянина в отличие от индивидуализма западного человека, однако в России личность не растворялась в социуме, как это происходило на Востоке, и внутри коллектива каждый был "сам себе на уме".



Российское сознание расходится с западным в понимании "свободы" и "справедливости". На Западе свобода - это реализация прав в сочетании с обязанностями, а справедливость является синонимом законности. В России свобода - это воля ("что хочу, то и ворочу") и отсутствие ответственности, а справедливость - это равенство для всех и сильное патерналистское государство. Если на Западе права и свободы нужно защищать от государства, то в российских традициях права и свободы даровались государственной властью, которая призвана их защищать.



Правительство и ЦБ РФ - главный тормоз развития страны



В России упор делается на укрепление богатства олигархата, который делится с коррумпированным чиновничеством и силовиками, за счет основной массы россиян. Но именно богатые россияне, для которых в РФ создаются условия наибольшего благоприятствования, стремятся вывести свои капиталы в оффшоры и уехать на Запад на ПМЖ, а не развивать Россию.



Объем оффшорного капитала российского происхождения в два с лишним раза превышает размер банковских депозитов россиян, находящихся в России. Отток капитала за рубеж сопровождается и отъездом на ПМЖ состоятельных россиян: в течение 13 лет из России на ПМЖ в другие страны уехали около 20 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров, из них 6 тыс. покинули родину в последние три года. Точно также поступал в начале ХХ века и помещичий класс, за что и поплатился в 1917 году революцией.



Первый заместитель председателя правительства РФ А. Силуанов жалуется, что политика правительства РФ не находит поддержку среди россиян, зато западные "экспертные" структуры (из неолибералов), полагают, что в целом курс правительства Д. Медведева на проведение реформ, которые сворачивают социальное государство и лишают россиян части социальных прав, сейчас верен. С этим в корне не согласны не только рядовые россияне, а также независимые западные экономисты (например, авторитетный экономист П. Робертс или лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц), полагающие, что правительство Д. Медведева для обычных россиян является большей угрозой, чем все санкции вместе взятые.



В последнее время даже на Западе растет понимание, что неолиберальная экономическая политика "Вашингтонского консенсуса" изжила себя. Лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц называл "Вашингтонский консенсус" причиной финансового кризиса 1997?98 гг. в Азии. В апреле 2011 года глава МВФ Доминик Стросс-Кан, выступил с заявлением, что "Вашингтонский консенсус" с его упрощенными экономическими представлениями и рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики 2008 года и остался позади", а причиной кризиса 2008-2009 гг. стало именно выполнение правил "Вашингтонского консенсуса".



Правда, с ним тут же случился "сексуальный скандал" и его убрали с политической сцены. Согласно исследованию Брайна Джонсона и Бретта Шефера с 1965 по 1995 годы МВФ "спасал" с помощью "Вашингтонского консенсуса" 89 стран. К 2010 году 48 из них оставались примерно в такой же экономической и социальной ситуации, как и до помощи МВФ, а в 32-х - ситуация ухудшилась, т. е. результат его "спасений" отрицательный.



Ведущий экономист Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Игорь Паунович утверждает:"Есть сказка, которую мы обычно слышим про то, что вся беда в том, что правительство не умеет считать деньги и тратит больше, чем может себе позволить… Нужно отказаться от этой неолиберальной истории - от утверждения о том, что всегда во всем виновата именно власть, именно государство.



На самом деле требуется более тщательный и глубокий анализ, и мы показали, что на самом деле все упирается не только в государство, но и в частном секторе есть точно такие проблемы. Мы видим очень высокий уровень концентрации, причем как в финансовом, так и в реальном секторе. Мы видим, что транснациональные корпорации и финансовый сектор настолько могущественны, что они имеют возможность устанавливать правила игры по собственному усмотрению.



В результате возникает такой феномен, который мы называем замкнутым кругом Медичи, когда экономическая власть приносит политическую власть, а политическая власть дает возможность устанавливать правила в свою пользу, а затем благодаря этому вы приобретаете еще больше экономической власти, и, таким образом, неравенство только углубляется".



Вот в чем заключается главная проблема современной мировой экономики - концентрации экономической и политической власти в руках крупных монополий, ТНК и ТНБ. Именно им служит вся идеология неолиберализма и правительство РФ. ТНК и ТНБ приобрели такое могущество в современном мире, что диктуют выгодную им политику правительствам разных стран, подрывая их экономический суверенитет.



Поэтому не случайно российские неолибералы, типа А. Кудрина, призывают подчиняться требованиям мирового финансового капитала и предлагают российским предприятиям "входить в западные технологические цепочки", становясь частью западных ТНК, что неизбежно приведет Россию к потере ее технико-технологического и экономического суверенитета.



Мировому финансовому капиталу не нужен сильный конкурент на мировых рынках в лице России, т.к. это уменьшит их доходы. Поэтому они всемерно стараются препятствовать развитию российской экономики, и проводниками политики "экономического сдерживания" выступает единый блок правительства РФ и Банка России. Правительство и ЦБ РФ проводят неолиберальную политику, которую им "рекомендует" МВФ, как проводник политики мировой финансовой олигархии.



Естественно, эта политика проводится не в интересах России и ее народа, а в интересах западных финансовых спекулянтов (которых у нас стыдливо называют инвесторами). Но при этом западные кураторы правительства РФ не допускают даже мысли содействовать укреплению российской экономики, дабы не создавать из России конкурента Западу. Минфин и ЦБ РФ работают в унисон и делают все, чтобы наша экономика не росла: Минфин повышает налоги и акцизы, а ЦБ поднимает ставки и изымает наличность с рынка, лишая российскую экономику денег, так необходимых для роста экономики.



Дешевый труд россиян - тормоз экономического развития



После очередного избрания президентом В.В.Путин поставил перед правительством задачу вывести страну на темпы роста выше средне мирового уровня, а ее ВВП поднять на пятое место в мире. Но в России темпы роста ВВП даже в "лукавых цифрах" Росстата не превышают 1,6?1,7%, в то время как средне мировые темпы роста составляют 3,6?3,9%. т. е. российская экономика развивается в 2,5 раза медленнее, чем мировая.



"Внутренний спрос нашу российскую экономику до трех процентов не вытягивает. Россия может выйти на 3,5%, то есть на мировой рост, если мы сможем увеличить (несырьевой) экспорт на мировые рынки", - утверждает А.Кудрин. Ну, а кто же нас ждет с распростертыми объятиями на мировых рынках? Там очень жесткая конкуренция.



Чтобы увеличить несырьевой экспорт, нужны огромные капитальные инвестиции в самые современные заводы и фабрики, в новые технологии и т.д. А наше правительство проводит политику экономии расходов и вывода "лишних" сырьевых доходов из российской экономики в ценные бумаги западных стран. Значит остается пресловутая политика привлечения иностранного капитала и "вхождение в западные технологические цепочки", т. е. потеря производственного и экономического суверенитета.



Другого наши неолибералы предложить просто не в состоянии, им и в голову не может прийти, что те самые "лишние" сырьевые доходы можно использовать в качестве инвестиций в строительство новых предприятий и вложений в современные технологии, которые обеспечат взрывной рост российской экономики, как это предлагает делать академик С.Ю.Глазьев в своей Стратегии опережающего развития.



С другой стороны, а почему наш внутренний спрос не может вытянуть российскую экономику даже до 3%, как утверждает А. Кудрин? Да потому, что именно неолибералы из правительства РФ и ЦБ искусственно сдерживает рост доходов и внутренний спрос населения, удерживая зарплаты на нищенском уровне. По мнению А. Кудрина у нас люди получают очень много денег (по его формулировке стабильно высокие доходы), а их производительность труда крайне низкая.



А.Кудрин уверен, что если россияне будут больше работать и меньше получать, а также если у них будет меньше прав по Трудовому кодексу, то тогда иностранные инвесторы будут в большей мере заинтересованы в том, чтобы вкладываться в Россию, т.к. люди - это "ресурс", и этот "ресурс" должен подстраиваться под интересы "рыночных игроков", т. е. тех самых западных ТНК и ТНБ. Он, правда, не спросил, а хотят ли россияне быть "ресурсом" западных ТНК?



С другой стороны, так ли много получают россияне, как это утверждают наши неолибералы? Если отталкиваться от утверждений министров правительства РФ, что средняя зарплата в РФ достигла 37 тысяч рублей в месяц (это чуть больше 500$), но даже в Китае она чуть ли не в 2 раза выше. Но средняя зарплата - это тоже самое, что "средняя температура по больнице", она не несет сколь-нибудь существенной информации об уровне доходов основной массы россиян. Более точным показателем является медианная зарплата, которая в 2018 году составила всего 27 тысяч рублей (одна половина населения страны получала больше 27 тысяч, а другая половина получает меньше этого уровня).



Еще одним показателем уровня доходов в стране является модальная зарплата, т. е. тот уровень зарплат, который встречается чаще всего, а это от 17 до 25 тыс. рублей, т. е. половина населения страны получают в среднем 17 тыс. рублей или 250$. Это уровень даже не Китая, а Южной Азии и других стран с крайне низкой заработной платой.



Именно этот крайне низкий уровень заработных плат в РФ и является главным тормозом роста производительности труда в нашей стране, т.к. для бизнеса не имеет смысла покупать дорогостоящее современное оборудование и внедрять передовые технологии, если можно использовать дешевый труд. Таким образом, и здесь неолиберальная идеология является тормозом развития российской экономики. Поэтому Правительство и ЦБ РФ и выступают в нашем образе "раком, который пятится назад", т.к. они ведут Россию не вперед в XXI век, а назад - в 1990-ые гг.



Когда в России вновь рванет?



Если идти по пути намеченному правительством и ЦБ РФ, то мы естественным образом придем к реализации идеи М. Тэтчер о том, что для обслуживания "трубы" в России должно остаться не более 15 млн человек, а остальные окажутся невостребованными: ну не вписались они в рынок, чего их жалеть!



Поэтому вот уже 5 лет подряд в РФ при высоких ценах на нефть падают доходы населения, поэтому неолибералы протаскивают пенсионную реформу и пытаются провести другие "непопулярные реформы", поэтому у нас растет бедность населения, и Россия - это единственная страна в мире, в которой есть такое понятие, как "работающие бедные". Зато в РФ каждый год растет число миллиардеров, уровень их доходов и их доля в богатстве страны, что приводит к разрушению России изнутри.



И не случайно такой блестящий экономист с мировым именем, как Т. Пикетти, осуществил специальный анализ роста неравенства для России, делая акцент на то, что сейчас в России уровень неравенства даже выше, чем был в 1905 году и перед революцией 1917 года. В своей работе он не просто намекает, а прямо указывает, что дальнейший рост неравенства в нашей стране неизбежно приведет к серьезным социально-экономическим потрясениям. Россия, в соответствие с теорией выдающегося социолога ХХ век Питирима Сорокина, уже достигла "точки насыщения", т. е. предела, перейдя который высший слой российской элиты полностью нарушает стабильность общества, потому что общественная система перекашивается в следствие гипертрофированного роста неравенства.



За последние 36 лет реальные доходы всего населения России выросли на 34%, в Китае на 831%, в Индии на 221%, США и Канаде вместе взятых - на 63%, в мире в целом на 60%. По сравнению со всеми остальными упомянутыми странами доходы населения России росли очень медленно, меньше чем на 1% в год, т. е. в два раза медленнее, чем в среднем по миру. Но при росте доходов населения в среднем на 34%, у беднейших 50% граждан России доходы упали на 26%, у следующих 40% доходы выросли всего на 5%, т. е. у "беднейших" 90% населения с 1980 года доходы упали примерно на 15%.



Зато у 10% высоко обеспеченных россиян доходы выросли в среднем на 190% (почти в 3 раза), при этом у топ 1% доходы выросли в 8 раз, у топ 0,1% - в 26 раз, у топ 0,01% (таких в России не более 10 тысяч человек) - в 80 раз, а у топ 0,001% - рост в 250 раз. Вот она "точка насыщения" Питирима Сорокина.



Такое положение дел вызывает сильное недовольство у пассионарного и креативного меньшинства, для которого президент В.В.Путин пытается создать условия наибольшего благоприятствования, и они на это отвечают классическим "бегством мозгов". По данным Росстата отток из страны квалифицированных кадров с высшим образованием составляет ежегодно более 50 тысяч, а в реальности цифры намного выше.



По статистике, получаемой от иностранных государств, эта цифра более 100 тысяч ежегодно. Основная часть уехавших - это недовольные экономической политикой высшей власти. И по большей части это молодые энергичные люди, в том числе сразу после окончания вузов. В итоге получается абсурдная ситуация: государство вкладывает деньги в образование, а мы поставляем квалифицированные кадры нашим геополитическим соперникам.



Таков результат проведения в РФ политики неолиберализма в условиях глобальной экономики, главной целью которой является поставка на мировой рынок сырья: нефти, газа, угля, металлов, зерна и "мозгов" для ТНК и мировой финансовой олигархии, чтобы они увеличивали свои богатства, в то время как обычные россияне будут все туже затягивать свои пояса. А правительство и ЦБ РФ в силу своей неолиберальной ориентации просто не в состоянии предложить российскому народу иную экономическую политику. Поэтому подавляющая масса россиян никогда не примет неолиберальную политику правительства и ЦБ РФ, между ними неизбежно будет возникать постоянный антагонизм.



Научно обоснованную политику в интересах подавляющего большинства россиян, а не западных ТНК, ТНБ и российских олигархов предлагают те экономисты и предприниматели левоконсервативного толка, которые концентрируются вокруг РТПП, МЭФ и других научных центров во главе с наследником Е.М.Примакова в РТПП С.Н.Катыриным, руководителем "Россельмаша" и "Партии Дела" К.А.Бабкиным и академиком РАН С.Ю.Глазьевым с его Стратегией опережающего развития.



И пока экономическую политику страны будут определять правые неолибералы из правительства и ЦБ РФ, ситуация будет только ухудшаться. Россия и в дальнейшем будет напоминать басню И.А.Крылова "Лебедь, рак и щука" и никакого прорыва, к которому призывает в своем новогоднем обращении президент Владимир Путин, она не осуществит. Нельзя двигаться вперед, пятясь назад в 1990-ые годы.



Александр Айвазов Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550327100

Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2019 года №840

- Сенаторы приняли законы, направленные на модернизацию судебной системы

- Б. Сагинтаев провел заседание Госкомиссии по модернизации экономики РК

- А. Мамин провел совещание по вопросам развития г. Туркестан

- Кадровые перестановки

- На заседании Правительственной рабочей группы рассмотрены вопросы повышения эффективности мер по обеспечению социального благополучия

- В Казмедиацентре состоялось расширенное заседание коллегии Министерства финансов РК с участием Заместителя Премьер-Министра РК Е.Досаева

- "Бесплатное жилье выдают только руководителям и чиновникам"

- В Мажилисе обсуждены актуальные вопросы борьбы с браконьерством

- Аскар Жумагалиев озвучил основные приоритеты деятельности МОАП

