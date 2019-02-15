 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 16.02.2019
19:15  От Марата Башарова сбежала очередная избитая им жена. Опять сломал нос...
17:49  Куда податься Ильхаму Алиеву – на Запад или Восток? - С.Тарасов
17:33  Советско-иракские отношения в контексте Версальской системы миропорядка, - П.Густерин
17:31  В Узбекистане арестован бизнесмен Дильшод Сайфиддинов, известный как "Пшеничный король"
17:25  Либералы уничтожают экономику России, - А.Айвазов
16:24  Российские политики хотят пересмотреть оценку Афганской войны, - Neue Zurcher Zeitung
13:51  Как экономика повлияла на историю Казахстана. Ч. 4, - Е.Скалей
13:50  В борьбе с бедностью правительству Медведева поможет только отставка
11:21  План США по смене власти в Венесуэле буксует, - Ф.Селимова
11:19  Нужны ли России военные базы в Ливии, - Р.Мустафин
08:41  Узбекистан намерен финансировать бюджет США
08:40  Назарбаев собрался на покой, - Вести.uz
08:36  Ташкентский "авторитет" Тайванчик против введения в УПК РФ статьи о "посадке" лидеров ОПГ
08:27  КырУран. Радиоактивный "хвост" Каджисая обрублен и зачищен "Росатомом"
08:26  Бишкек. Шестнадцать офицеров подали в суд на КырФинпол за незаконное увольнение
08:11  Путин пиарясь-кувыркаясь об татами повредил пальчик. Подуть?
08:07  Греф выступил в защиту арестованного амер-"инвестора" Калви ("порядочного человека"). Одна шайка-лейка...?
00:56  Массовый выпас скота в горах губит Узбекскую экосистему, - А.Ниязматов
00:01  "Наш менталитет смешан с завистью", - казактриса Асель Аскар продолжает провоцировать мамбетов
Пятница, 15.02.2019
22:00  Как экономика повлияла на всю историю Казахстана. Ч. 3, - Е.Скалей
19:53  Суд Швеции оправдал экс-менеджеров Telia по делу о коррупции в Узбекистане
19:50  Рекет по-бишкекски. Управделами президента "отжало" вкусное здание у Союза архитекторов? - "ВБ"
19:44  Город в опасности! Защитим историческую застройку Ташкента и Самарканда, - Н.Макаренко
19:06  Отставка Медведева как последний шанс спасти рейтинг Путина, - Politico
18:39  Разгорается очередной конфликт между профессиональными козлодранцами (кок-буруистами) Казахстана и Кыргызстана
18:24  Больного раком госзаговорщика и экс-шефа КНБ Киргизии Суталинова оставили умирать в тюрьме
17:55  Вратаря футбольной сборной Узбекистана И.Нестерова уличили в допинге
16:29  В Астане состоялось торжественное чествование ветеранов-афганцев
15:32  Плодородная почва для болтунов. В чем ошибаются В.Сурков и Д.Медведев, - Н.Исаев
15:28  Пиара ради. Кузюкина кувыркнула Путина через голову (видео)
15:24  Присядет в ответку. В Москве арестован и обвинен в мошенничестве американский "инвестор" Майкл Калви
14:31  В Киргизии обнаружился премьер-министр (Абылгазиев) - объявил выговоры и замечания
14:26  Устал - отдохни. КазКонституционный совет разъяснил Назарбаеву как он может отказаться от власти
14:25  Каз-"моделька" Аня Шарипова вышла замуж за ЧМ по футболу из Германии Андре Шюррле
14:12  Путин присвоил звание Героя России "афганцу" Ковтуну, в 1987 году захватившему "Стингер"
14:03  В Палестине рухнул священный Мамврийский дуб - предвестник апокалипсиса (видео)
13:59  Они строили будущее. Икром Курбанов - создатель пищевой индустрии Таджикистана
13:57  Варшавский сговор. Саммит всемирных врагов Ирана, - М.Коростиков
13:51  Год невозврата. Как 1979-й изменил ислам и Ближний Восток, - М.Беленькая
13:47  Мафия под прицелом Путина (или наоборот?), - В.Овчинский, А.Сухаренко
12:55  В предчувствии социального взрыва? КазБюрократия пилит сук, на котором сидит, - С.Султангалиев
12:54  Применима ли Конвенция о геноциде к массовому голоду в Казахстане? - Ж.Байхожа
12:23  Налог на Whatsapp? Таджикские налоговики нашли новый источник пополнения бюджета
11:30  Знатоки-прохиндеи. Друзя и Бера отстранили от участия в рос-телепрограммах
10:09  А че такого? В Кремле прокомментировали видео с пьяной вечеринкой бывших членов правительства на борту "частного самолета" пресс-секретушки
09:47  "В связи с перерасчетом срока..." В Бишкеке выпущены на свободу два матерых гос-заговорщика - Кадыров и Асанов
09:39  "Бесчеловечное давление... врачей не пускают!". Сын Гульнары Каримовой заявил об ухудшении состояния здоровья матери
09:02  Кто был соучастником геноцида в Камбодже? Китай или США? - А.Шпунт
08:55  Глава Союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов обвинен в изнасиловании
08:53  "Русских - ассимилировать". К власти в Эстонии рвутся ультра-нацики из ЭКРЕ
08:40  Исламисты в Сирии выдадут Вашингтону "золотой парашют", - В.Мухин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Куда податься Ильхаму Алиеву – на Запад или Восток? - С.Тарасов
17:49 16.02.2019

Когда начнет подступать Юг

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев дал обширное интервью руководителю телеканала Real Миршахину Агаеву. Это первое за последние годы эксклюзивное интервью азербайджанского лидера национальным средствам массовой информации. Правда, Алиев, оценивая состояние общественно-политической жизни в республике, говоря о проводимых реформах и их основных целях, затрагивая ситуацию вокруг переговоров урегулирования нагорно-карабахского конфликта, не сказал ничего нового, по большому счету. Прозвучавшие тезисы ранее озвучивались им в той или иной форме в других публичных заявлениях. Повышенное внимание экспертов привлекло другое. Алиеву задали вопрос, почему он, характеризуя внешнюю политику страны, к прежнему понятию "сбалансированная политика" добавил дополнительно "построена на национальных интересах". Президент ответил:

"Да, это заявление было не случайным. Потому что, еще раз говорю, в некоторых зарубежных органах печати, экспертных обществах бытует такое мнение, что Азербайджан проводит сбалансированную политику и словно ищет баланса в этом регионе. Это не так. Мы не ищем баланса. Мы просто защищаем нашей внешней политикой свои национальные интересы и сокращаем возможные риски. Наша внешняя политика построена именно на национальных интересах. Мы должны делать и делаем во внешней политике то, что диктуют национальные интересы. Могу сказать, что мы добились этого".

Надо сказать, что термин "сбалансированная внешняя политика" в его академическом определении подразумевает проведение осторожного курса, направленного на балансирование между сильными государствами в поисках поддержки для противостояния угрозам со стороны враждебных заграничных сил. При этом любое государство, включая Азербайджан, проводящее такую внешнюю политику, все равно во главу интересов должно ставить национальные интересы, которые достигаются (или не достигаются) при помощи самых различных методов, экономики и дипломатии. Все это происходит в совокупности. Когда страна начинает выставлять вперед свои национальные интересы в качестве фундамента для построения внешнеполитического курса, значит в системе "сбалансированности" происходит или произошел сбой. На наш взгляд, Алиев в своем интервью телеканалу Real этот факт зафиксировал. А такое происходит только в случае, когда ослабевает или укрепляется один из внешних центров силы, оказывающий заметное влияние на ход событий в регионе.

Отметим, что политика "баланса" сил в Азербайджане носила до сих пор прозападный крен. Баку стремился выйти на уровень стратегического партнерства с Вашингтоном, вступил в военно-политический альянс с Турцией, выстраивал двусторонние отношения с большинством европейских столиц. Он позиционировал и позиционирует себя как неприсоединившаяся страна, равноудаленная от военных блоков, хотя активно сотрудничает по различным программам с НАТО. В то же время Баку сохранял диалог с Москвой, хотя союзниками наши страны назвать будет нельзя из-за разницы в подходах к обеспечению региональной безопасности. Не просто выстраивались и азербайджано-иранские отношения. Выводя свои энергоресурсы на внешние рынки Баку получил ресурсное обеспечение для внутреннего развития и в этом продолжает до сих пор преуспевать. Однако Азербайджану так и не удалось конвертировать сотрудничество с Западом в урегулирование нагорно-карабахского конфликта по своему сценарию.

И это несмотря на самые невероятные дипломатические виражи. Представителей Баку принимают в Вашингтоне, Москве, Брюсселе, Анкаре, Тегеране, Тель-Авиве и даже Гаване. Вроде бы Азербайджан находится в центре интересов Запада, даже находясь в нестабильной части мира. А раз так, то он должен в первую очередь выполнить задачу: стать таким в Европе, как все. То есть "демократическим государством", носителем, как некогда Ататюрк в Турции, европейских политических и других ценностей. Когда в Баку поняли, что именно за этим стоит, и попятились назад, то на него обрушились заказные кампании со стороны "правозащитного лобби" в прессе Европы и США. Эти компании не случайно хронологически совпадали и совпадают с теми и иными кризисными сюжетами, происходящими на Ближнем Востоке. Хотя часть азербайджанских политиков пытается все объяснить исключительно происками "мирового армянства".

Это далеко не так. Но даже так было бы терпимо, если бы не открыто заявленное желание президента США Дональда Трампа расправиться с Ираном, что напрямую затронет Азербайджан, который объективно поставлен перед выбором, и ему есть что терять. "Мы живем в этой географии, в этом регионе. Конечно, связи с соседями имеют особое значение для любой страны, - говорил Алиев в интервью Real. - Считаю, что любая страна хочет видеть по соседству дружественную страну. В последние годы мы еще более усилили дружеские отношения со всеми соседями - естественно, за исключением Армении - подняли их на новый уровень. И в двустороннем формате, и по нашей инициативе существуют уже трехсторонний и даже четырехсторонний форматы сотрудничества с соседями. Должен также отметить, что инициатором этого является Азербайджан. Не будь у нас добрых отношений с соседями, могли бы мы реализовать энергетические, транспортные проекты? Конечно, нет. Я уже отметил, что сегодня Азербайджан превратился в транспортный центр Евразии. Могли бы мы добиться этого без соседей? Конечно, нет".

Эти нюансы в подходах Алиева хорошо уловил бывший помощник главы государства Эльдар Намазов. В интервью бакинскому порталу Axar.az эксперт отметил, что "в настоящее время идет серьезный процесс мирового масштаба между Россией и США. Китай, Европейский союз, НАТО выступают в качестве сторон этого конфликта. Одной из горячих точек является наш регион. Наиболее серьезные процессы вокруг нынешнего конфликта происходят в соседнем с нами Иране. Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что годовщина Исламской революции в Иране в следующем году не будет отмечаться. То есть он анонсировал вступление в решающую стадию процесса смены режима в Иране, будь то мирным или силовым путем. Это глобальное противостояние в нашем регионе может оказать серьезное влияние на Азербайджан". И далее:

"В нашем регионе могут также произойти серьезные трансформации. Если столкновения начнутся вокруг Ирана, события, происходящие у наших границ, не могут не отразиться на Азербайджане. Когда мы определяем теоретически возможные сценарии, мы видим, что есть 5?6 вариантов. Среди этих вариантов формирования нового миропорядка есть очень опасные и негативные, и есть варианты, которые открывают новые возможности для нашей страны или расширяют имеющиеся возможности Азербайджана. Это может быть связано как с Карабахом, так и с Южным Азербайджаном, а также с формированием сухопутных границ между Азербайджаном и Турцией (Зангезур - С.Т.)".

Именно этими "моментами" Намазов объясняет необходимость отказаться от "ограничений, предусматривающих нахождение на равноудаленном расстоянии от задействованных в противостоянии мировых центров силы", нежелание сковывать себя "какими-либо идеологическими рамками", необходимость двигаться по пути защиты "национальных интересах для восстановления территориальной целостности Азербайджана, обеспечения его безопасности, защиты государства от опасностей, эффективного использования возникших возможностей, усиления Азербайджана в происходящих процессах". Правда, нам сложно назвать какое-либо государство, с которым Баку выстраивает свои отношения на идеологической основе, кроме Анкары, взяв на вооружении лозунг "одна нация - два государства". При этом Турция сейчас погружена в вооруженные конфликты в Сирии и в Ираке, ей сейчас не до Азербайджана. Исламский мир, по словам Алиева, разобщен и серьезную ставку на него делать не приходится. Западные демократические ценности тоже не по нраву Азербайджану.

Тогда с кем Баку собирается "биться за территориальную целостность и обеспечивать свою безопасность" в случае реализации негативных геополитических сценариев в регионе? Сейчас наблюдается ситуация, когда Вашингтон перестают волновать проблемы обеспечения энергетической безопасности Европы, отчего энергетическая логистика в Закавказье и с его участием не интересна американцам. Азербайджан для США в настоящее время может выступать в роли стратегического партнера только при очень строгих определенных условиях, продиктованных Белым домом, несоблюдение которых может осложнить военно-политическую ситуацию вокруг республики. А что для Баку может стать альтернативой? Скоро станет ясно, в чем именно заключается главная цель Вашингтона, объявившего о выходе из ядерной сделки с Тегераном. Прогнозы делаются самые разные и совсем не оптимистические.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550328540
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2019 года №840
- Сенаторы приняли законы, направленные на модернизацию судебной системы
- Б. Сагинтаев провел заседание Госкомиссии по модернизации экономики РК
- А. Мамин провел совещание по вопросам развития г. Туркестан
- Кадровые перестановки
- На заседании Правительственной рабочей группы рассмотрены вопросы повышения эффективности мер по обеспечению социального благополучия
- В Казмедиацентре состоялось расширенное заседание коллегии Министерства финансов РК с участием Заместителя Премьер-Министра РК Е.Досаева
- "Бесплатное жилье выдают только руководителям и чиновникам"
- В Мажилисе обсуждены актуальные вопросы борьбы с браконьерством
- Аскар Жумагалиев озвучил основные приоритеты деятельности МОАП
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  