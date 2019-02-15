От Марата Башарова сбежала очередная избитая им жена. Опять сломал нос...

19:15 16.02.2019

"Стыдно в этом жить": избитая супруга Марата Башарова заявила о разрыве отношений

Елизавета Башарова надеется, что сможет сохранить хорошие отношения ради сына



Жена российского артиста Марата Башарова Елизавета заявила, что уходит от мужа после скандального избиения. Об этом девушка рассказала подписчикам своего Instagram.



"Стыдно в этом жить": избитая супруга Марата Башарова заявила о разрыве отношений фото: Лилия Шарловская

По словам Елизаветы Башаровой, скрывать разрыв отношений с супругом уже нет смысла. Девушка ждала, что Марат найдет в себе силы загладить вину. "Но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо", - утверждает Елизавета.



Также она написала, что сожалеет об отсутствии у Марата желания вылечиться и покончить с "недугом" даже ради семьи. "Да, я отказывалась верить слухам и была уверена на 100%, что такого просто не может быть", - говорит Елизавета.



Напомним, что драма в семье Башаровых разыгралась 27 декабря 2018 года. Около 2 часов ночи Марат избил возлюбленную в лифте дома. Девушка была вынуждена обратиться к медикам, которые диагностировали перелом носа.



Оказалось, что приступ агрессии был не первый. В сентябре 2017 года своей супруге в порыве ярости он сломал палец.



Стоит сказать, что в 2014 году Марат Башаров уже оказывался в центре скандала из-за домашнего насилия. Своей первой жене Екатерине Архаровой он тоже сломал нос.



Алена Басавина