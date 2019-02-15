В Ташкенте откроют англоязычный вуз Akfa - платно-контрактно готовить фундаментально-медицино-гуманитариев

22:10 16.02.2019

В Ташкенте в ближайшее время будет создан англоязычный университет Akfa, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление правительства.



В новом вузе будут готовить высококвалифицированных специалистов в сфере фундаментальных, медицинских и гуманитарных наук.



Университет будет являться негосударственной высшей образовательной организацией в форме общества с ограниченной деятельностью. Образовательный процесс будет проходить на английском языке в сотрудничестве с ведущими зарубежными высшими образовательными учреждениями. Обучение будет очным и только на платно-контрактной основе.



Выпускникам будут выдавать диплом установленного университетом образца, признаваемый документом о высшем образовании в Узбекистане.



Ранее сообщалось, что новый вуз начнет свою работу уже в 2019/2020 учебном году.



Темир Исаев