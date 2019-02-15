Союз кинематографистов Кыргызстана возглавил режиссер Айбек Дайырбеков

11:13 17.02.2019

В Союзе кинематографистов Кыргызстана сменился председатель



В Бишкеке завершился XXV съезд Союза кинематографистов Кыргызстана. Делегаты избрали нового главу профессиональной творческой организации.



Большинством голосов съезд избрал председателем союза 39-летнего Айбека Дайырбекова.



На должность претендовали три человека: Марат Сарулу, Айбек Дайырбеков и Болот Алимбаев. Последний взял самоотвод.



За Марата Сарулу проголосовало меньше, чем за Айбека Дайырбекова.



Айбек Дайырбеков - кинорежиссер, продюсер, сценарист. Он сооснователь национальной кинопремии "Ак илбирс". Автор кинокартины "Дарак ыры" ("Песнь дерева"), которая стала призером международных кинофестивалей.