Жутко-сисястый англо-протест. Сестра британского политика Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit

11:16 17.02.2019

Сестра бывшего британского министра иностранных дел и сторонника Brexit Бориса Джонсона осталась топлесс в прямом эфире телеканала Sky News в знак протеста против выхода Великобритании из ЕС. Произошло это во время телевизионных дебатов в программе The Pledge, в которой Рейчел Джонсон участвовала.



Ранее то же самое - и не один раз - сделала в знак протеста против Brexit профессор Кембриджского университета Виктория Бейтман, которую уже прозвали "голым экономистом", сообщает портал Mediaite. После своего "выступления", во время которой остальные участники шоу, кажется, не знали, куда девать глаза, Джонсон сообщила в "Твиттере", что на самом деле она не была обнаженной - на ней был топ.



I was wearing a boob tube.

As you were folks! https://t.co/6enExHe7Zn



- Rachel Johnson (@RachelSJohnson) 14 февраля 2019 г.



фото тут -

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3117061