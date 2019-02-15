 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 17.02.2019
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12:35  Макрона обвинили в незаконной предвыборной агитации
11:16  Жутко-сисястый англо-протест. Сестра британского политика Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit
11:13  Союз кинематографистов Кыргызстана возглавил режиссер Айбек Дайырбеков
09:53  "Долой американцев, да здравствует Путин!": гаитяне восстали против президента Жовенеля Моиза
Суббота, 16.02.2019
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17:49  Куда податься Ильхаму Алиеву – на Запад или Восток? - С.Тарасов
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17:31  В Узбекистане арестован бизнесмен Дильшод Сайфиддинов, известный как "Пшеничный король"
17:25  Либералы уничтожают экономику России, - А.Айвазов
16:24  Российские политики хотят пересмотреть оценку Афганской войны, - Neue Zurcher Zeitung
13:51  Как экономика повлияла на историю Казахстана. Ч. 4, - Е.Скалей
13:50  В борьбе с бедностью правительству Медведева поможет только отставка
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11:19  Нужны ли России военные базы в Ливии, - Р.Мустафин
08:41  Узбекистан намерен финансировать бюджет США
08:40  Назарбаев собрался на покой, - Вести.uz
08:36  Ташкентский "авторитет" Тайванчик против введения в УПК РФ статьи о "посадке" лидеров ОПГ
08:27  КырУран. Радиоактивный "хвост" Каджисая обрублен и зачищен "Росатомом"
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08:11  Путин пиарясь-кувыркаясь об татами повредил пальчик. Подуть?
08:07  Греф выступил в защиту арестованного амер-"инвестора" Калви ("порядочного человека"). Одна шайка-лейка...?
00:56  Массовый выпас скота в горах губит Узбекскую экосистему, - А.Ниязматов
00:01  "Наш менталитет смешан с завистью", - казактриса Асель Аскар продолжает провоцировать мамбетов
Пятница, 15.02.2019
22:00  Как экономика повлияла на всю историю Казахстана. Ч. 3, - Е.Скалей
19:53  Суд Швеции оправдал экс-менеджеров Telia по делу о коррупции в Узбекистане
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19:44  Город в опасности! Защитим историческую застройку Ташкента и Самарканда, - Н.Макаренко
19:06  Отставка Медведева как последний шанс спасти рейтинг Путина, - Politico
18:39  Разгорается очередной конфликт между профессиональными козлодранцами (кок-буруистами) Казахстана и Кыргызстана
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17:55  Вратаря футбольной сборной Узбекистана И.Нестерова уличили в допинге
16:29  В Астане состоялось торжественное чествование ветеранов-афганцев
15:32  Плодородная почва для болтунов. В чем ошибаются В.Сурков и Д.Медведев, - Н.Исаев
15:28  Пиара ради. Кузюкина кувыркнула Путина через голову (видео)
15:24  Присядет в ответку. В Москве арестован и обвинен в мошенничестве американский "инвестор" Майкл Калви
14:31  В Киргизии обнаружился премьер-министр (Абылгазиев) - объявил выговоры и замечания
14:26  Устал - отдохни. КазКонституционный совет разъяснил Назарбаеву как он может отказаться от власти
14:25  Каз-"моделька" Аня Шарипова вышла замуж за ЧМ по футболу из Германии Андре Шюррле
14:12  Путин присвоил звание Героя России "афганцу" Ковтуну, в 1987 году захватившему "Стингер"
14:03  В Палестине рухнул священный Мамврийский дуб - предвестник апокалипсиса (видео)
13:59  Они строили будущее. Икром Курбанов - создатель пищевой индустрии Таджикистана
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Жутко-сисястый англо-протест. Сестра британского политика Бориса Джонсона разделась в прямом эфире из-за Brexit
11:16 17.02.2019

Сестра бывшего британского министра иностранных дел и сторонника Brexit Бориса Джонсона осталась топлесс в прямом эфире телеканала Sky News в знак протеста против выхода Великобритании из ЕС. Произошло это во время телевизионных дебатов в программе The Pledge, в которой Рейчел Джонсон участвовала.

Ранее то же самое - и не один раз - сделала в знак протеста против Brexit профессор Кембриджского университета Виктория Бейтман, которую уже прозвали "голым экономистом", сообщает портал Mediaite. После своего "выступления", во время которой остальные участники шоу, кажется, не знали, куда девать глаза, Джонсон сообщила в "Твиттере", что на самом деле она не была обнаженной - на ней был топ.

I was wearing a boob tube.
As you were folks! https://t.co/6enExHe7Zn

- Rachel Johnson (@RachelSJohnson) 14 февраля 2019 г.

фото тут -
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3117061

Источник - vesti.ru
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