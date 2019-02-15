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|Макрона обвинили в незаконной предвыборной агитации
12:35 17.02.2019
Французская оппозиция обвинила президента Эммануэля Макрона в незаконном использовании телевизионного эфира в политических целях. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что Макрон воспользовался дебатами, посвященными общенациональному протестному движению "желтых жилетов", для агитации перед выборами в Европарламент 26 мая.
Партия потребовала от французского Высшего совета по аудиовизуальным средствам, чтобы выступления Макрона в дебатах учитывались в лимите для евровыборов, пишет ТАСС.
Глава государства "оккупировал медиапространство", до 8 часов выступая на информационных каналах, уверен представитель НО Жан-Лен Лякапель.
Протест "желтых жилетов" начался 17 ноября 2018 года. Со временем к требованию заморозить цены на бензин протестующие добавили требование отставки Макрона.