Прогресс и праздник, доступные не каждому. Каким Афганистан был до войны

12:52 17.02.2019

Сегодня Афганистан вызывает ассоциации с бесконечной войной и терактами. Конфликт уходит корнями в 1970-е годы, когда после 40 лет стабильности в Афганистане была свергнута монархия и началась борьба за власть. На Западе, да и сами афганцы называют годы правления короля "золотым веком", который закончился с вводом советских войск в Афганистан. Однако, несмотря на политическую стабильность, Афганистан не был примером благополучной жизни и образцов для региона. За исключением нескольких островков в больших городах здесь царили нищета, грязь и болезни. Социальный разрыв внутри был огромным, давая почву для роста религиозного экстремизма. Про довоенный Афганистан рассказывает обозреватель "Ъ" Марианна Беленькая.



Кабул - "Париж Центральной Азии". Таким город остался в воспоминаниях американцев и европейцев.



Особенно популярным для иностранцев Афганистан стал в 1960–1970 годы. Сюда приезжали учителя, бизнесмены и искатели приключений. Через Афганистан проходила и одна из "троп хиппи". "Сделай свою последнюю затяжку, прежде чем доберешься до иранской границы",- советовал путеводитель LonelyPlanet, изданный в 1973 году. Путеводитель предлагал не застревать в Кабуле, а посетить и другие места, например, буддийские памятники в долине Бамиан, разрушенные талибами (запрещены в РФ) в 2001 году, и Герат - "маленький, провинциальный, относительно зеленый и приятный ленивый уголок", где можно отдохнуть и прикупить одежду. А советские граждане закупались в Афганистане альбомами по искусству и пластинками, которых было не найти в СССР.



"Афганцы предпочитали песни западных поп-исполнителей, таких как Фрэнк Синатра, Элвис Пресли и Том Джонс",- вспоминал в интервью сети американских радиостанций NPR советник президента Афганистана по инфраструктуре и технологиям Мохаммад Каюми. Он также предоставил сайту NRP фотографии середины прошлого века из личного архива. На них запечатлен магазин пластинок, где женщины, одетые по западной моде того времени, выбирают записи зарубежных исполнителей, кинотеатр, куда он ребенком бегал смотреть голливудские фильмы, сбор скаутов - мальчиков и девочек.



Музыка стала самым ярким воспоминанием из Афганистана и для израильского журналиста Михаэля Дорфмана. "Я несколько раз был в Кабуле в середине 1970-х годов. И всегда находил здесь много интересной музыки. Афганцы делали перепевы западных исполнителей на своих языках",- рассказал он "Ъ". Но при этом, по его словам, в Афганистане как будто параллельно существовало два мира, которые почти не пересекались, хотя мирно сосуществовали: "свободно одетые иностранки" и "женщины в традиционных одеждах".



Связующим звеном служили афганская аристократия и средний класс.



Образование в Афганистане было доступно как для мужчин, так и для женщин. Выросло несколько поколений женщин-политиков, врачей, учителей, инженеров, ученых. "Во многом Афганистан был впереди США в том, что касалось прав женщин и их возможностей",- вспоминала одна из создательниц Альянса женщин за мир и права человека Зиба Шориш-Шемли.



Реформы в Афганистане шли сверху. Их инициатором был король Мухаммед Захир-шах, правящий страной с 1933 по 1973 год. Он стал правителем Афганистана в возрасте 19 лет, но первые два десятилетия страной в основном управляли его дяди. В 1964 года по инициативе Захир-шаха в стране была принята новая конституция, по сути превратившая страну в конституционную монархию. Король по-прежнему не нес ни перед кем ответственность, но в то же время конституция расширила полномочия нижней палаты парламента (Народной Джирги), в том числе появилась возможность выразить вотум недоверия правительству. Изменилось и положение верхней палаты парламента (Джирги старейшин). Раньше все ее члены назначались королем на пожизненный срок, согласно новой конституции, две трети избирались. Король уделял много внимания расширению прав женщин, научному прогрессу и экономическим реформам.



Но было бы ошибочно называть Афганистан раем.



В стране по-прежнему господствовали феодальные отношения, не прекращалась война кланов и племен, противостояние различных этносов, царили нищета, болезни, безграмотность и фанатичная религиозность.



"В стране насчитывалось 40 тыс. мечетей и около 300 тыс. мулл, которые дирижировали жизнью в стране",- рассказал "Ъ" старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Именно на таком фоне шаха сверг его двоюродный брат и одновременно муж его сестры, с 1953 по 1963 год занимавший пост премьер-министра, Мухаммед Дауд Хан. После 40 лет политической стабильности в Афганистане началась борьба за власть, росло влияние как исламской, так и левой оппозиции.



В 1978 году в результате Апрельской революции к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), провозгласившая Демократическую Республику Афганистан (ДРА). Афганистан начал строить социализм по советскому образцу. Это сопровождалось постоянными чистками внутри самой правящей партии, а также сопротивлением общества. "Не стоит идеализировать Афганистан до советского вторжения. Я бы никогда не сравнивал его с Парижем, в отличие, например, от Тегерана тех лет. Европейская культура еще при шахе затрагивала несколько крупных городов, с НДПА попытки трансформации страны стали более массовыми. По улицам ходили пионеры в красных галстуках, на промышленных объектах и в госучреждениях создавались парткомы. Все это инициировало сопротивление на базе ислама против неверных и привело к тому результату, который мы все знаем",- сказал Владимир Сажин.



Марианна Беленькая