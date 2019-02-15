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Чиновники Кыргызстана слишком много "едят"?
13:02 17.02.2019

В 2018 году бюджет Кыргызстана недополучил около 6 млрд сомов. Об этом заявили в Минфине КР.

Как уточняется, доходная часть бюджета Кыргызстана на 2018 год планировалась на уровне 141,5 млрд сомов, но фактически составила на 6 млрд меньше - 135,4 млрд.

Причиной дефицита названы невыполненные планы по налогам, таможенным сборам и трансферам.

Независимый экономист Кубат Рахимов отметил VB.KG, что нехватка средств в бюджете страны связана не столько с доходной частью бюджета, а скорей с нерациональными расходами. Поэтому к этому вопросу надо подходить системно.

- Тем более, что бюджет верстался при предыдущем министре финансов и, на мой взгляд, там были необоснованно завышенные планы. Мой личный анализ показал, что у той же таможенной службы, напротив, идет перевыполнение плана почти на 2 процента. Но из-за необоснованной корректировки получилось недовыполнение плана на 1,8 млрд сомов. В долларах это 26 млн. Для страны, которая получает ежегодно 2,6 млрд долларов от трудовых мигрантов, это сумму покрыть бы не составило труда. Не совсем верны эти данные еще и потому, что многие компании КР закрывают свой финансовый год весной, а не декабрем месяцем. То есть данные корректировки по доходной части бюджета приведены необоснованно, - считает Рахимов.

Вторым важным моментом образовавшегося дефицита экономист считает расходную часть бюджета.

- Давление на тех, кто отвечает за доходную часть бюджета, должно быть обоснованным. Чтобы так происходило, надо, в первую очередь, избиваться от излишних трат. В этом помогло бы строительство типовых сооружений для школ, детских садов, больниц и в целом зданий общественного назначения. Так как в них уже заложена конструкционная стоимость, калькуляция затрат, строительно-монтажные работы, - уверен Рахимов.

Во-вторых, есть министерства и ведомства с избыточным штатом служащих, считает экономист.

- Многие давно стоит объединить, ликвидировать или трансформировать. И таких примеров по стране сотни. Это в разы бы уменьшило расходную часть. Я не говорю, что должен быть радикальный секвестр бюджета, но нужно очень внимательно посмотреть, кто раздувает бюджет министерств и ведомств и территориальные бюджеты. Ведь многие носят инерционный характер, хотя давно бы надо подходить к ним с точки зрения жесткой экономии, - пояснил Кубат Рахимов.

Экономист добавил, что пока бюджеты носят неясный характер по расходам, это и дальше будет нести деструктивный характер республиканскому бюджету, оборачиваясь немалым ежегодным дефицитом.

Источник - Вечерний Бишкек
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