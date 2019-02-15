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Талибы вышли из Средневековья
13:05 17.02.2019

Россия готова пересмотреть отношение к радикальным фундаменталистам?

Екатерина Сокирянская
директор Центра анализа и предотвращения конфликтов, ведущий эксперт по Северному Кавказу

В среду, 13 февраля 2019 года, представители запрещенной в РФ организации "Талибан" неожиданно заявили о новой встрече с представителями США в Пакистане, намеченной на следующую неделю. Встреча пройдет в преддверии очередного раунда официальных переговоров "Талибана" с американцами, запланированного на 25 февраля в Катаре. Это заявление последовало за знаковой встречей межафганского диалога, состоявшейся 5–6 февраля в Москве.

Последние месяцы, особенно с начала 2019 года, усилия, направленные на завершение 17-летней кровопролитной войны в Афганистане, заметно активизировались. В январе спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад, бывший посол США в Афганистане, провел с "Талибаном" переговоры в катарской Дохе, где находится главное представительство повстанческой организации. Обсуждались два основных вопроса: вывод американских войск из Афганистана и пресечение "Талибаном" деятельности "Аль-Каиды" (организация, запрещенная в РФ) и других международных террористических группировок на своей территории.

В конце прошлого года стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует начать вывод американских войск из Афганистана, что вызвало серьезную озабоченность и сопротивление части американского истеблишмента. Установка на вывод американских войск из зон конфликтов снова прозвучала 6 февраля во время второго ежегодного послания президента к конгрессу "О положении страны":

"Великие нации не ведут бесконечных войн", - заявил Трамп.

Ранее администрация президента сообщала о прогрессе в мирных переговорах с талибами и о намерении выработать мирное соглашение. А после встречи в Дохе источники "Талибана" утверждали, что американцы даже согласовали план вывода части своих войск до конца апреля. Однако официальный Вашингтон опроверг эту информацию:

"Не существует никакого графика вывода войск из Афганистана", - написал спецпредставитель США по Афганистану Халилзад в твиттере. При этом, по его словам, "для Афганистана будет лучше, если мы сможем достичь мирного соглашения до [президентских - Ред.] выборов, запланированных на июль".

Достижение мирного соглашения требует не только договоренностей с повстанческой организацией и согласия американских институтов, но и учета интересов крупных международных игроков, включая партнеров США, многие из которых опасаются, что резкий вывод американских войск может привести к росту эскалации, а также усилению позиций ИГИЛ (организация, запрещенная в России) и "Аль-Каиды" в регионе.

В связи с этим последние месяцы спецпредставитель Халилзад проводит серии международных визитов, разъясняя позицию американского руководства и продвигая идею мирного соглашения.

В этом контексте встреча "межафганского диалога" в Москве продолжает наметившуюся тенденцию:

30 лет спустя после вывода советских войск из Афганистана Москва снова становится важным игроком во внутриафганских делах.

И хотя официально мероприятие было организовано представителями афганской диаспоры в Москве, очевидно, что без поддержки МИД такое событие произойти не могло бы.

Встречу в Москве мировые СМИ оценивают по-разному, но почти все признают значимость этого события. Двухдневные переговоры в правительственном "Президент-отеле" собрали более 50 участников, включая делегацию "Талибана" под руководством главного переговорщика движения Шер Мохаммада Аббаса Станикзая и делегацию видных афганских политиков и стронгменов под руководством бывшего президента Хамида Карзая.

Это первый заметный публичный контакт между талибами и влиятельными афганцами. Впервые многолетние враги открыто сидели за одним столом. Были подняты и обсуждены важные вопросы. По результатам обе стороны подписали резолюцию с довольно общими и обтекаемыми формулировками, но и это серьезное достижение в условиях столь продолжительного и ожесточенного конфликта.

И Карзай, и Станикзай оценили результаты встречи положительно, указав на то, что удалось предварительно согласовать многие позиции, и заявили о намерении в ближайшем будущем продолжить "межафганский диалог".

Примечательно, что на встрече в Москве отсутствовали представители действующей власти - президента Ашрафа Гани.

Это отсутствие не случайно, "Талибан" отказывается вести переговоры с официальными властями Афганистана. Когда год назад, 28 февраля 2018 года, президент Гани призвал "Талибан" к переговорам без предварительных условий, официальные талибские источники заявили, что вопрос мира и стабильности в Афганистане зависит от Америки, и они будут вести переговоры напрямую с захватчиками, а не с их марионетками.

Признавая значимость "Талибана", на сегодняшний день контролирующего до 70 % территории Афганистана, все основные игроки понимают, что

без договоренности с этой силой невозможно положить конец одной из самых кровопролитных войн на планете, которая, по имеющимся данным, только в 2018 году унесла жизни 40 000 человек.

Как заявил директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, сегодня Москва заинтересована в том, чтобы талибы приняли участие в президентских выборах 20 июля, иначе они не признают результаты, что не позволит развиваться мирному процессу. По словам Кабулова, Россия готова рассмотреть возможность снятия с "Талибана" статуса террористической организации, если Совет Безопасности ООН примет соответствующее решение.

По мнению многих аналитиков, за годы войны "Талибан" изменился. Это уже не та средневековая фундаменталистская группировка, которая в 90-е, в годы своего правления, отрубала людям руки за воровство, побивала камнями за семейную измену, устраивала публичные порки женщин за отсутствие головного убора, закрыла девочкам доступ к образованию, содержала тренировочные лагеря "Аль-Каиды" и была мощным источником наркотрафика. Теперь, когда вывод американских войск может стать реальностью, чего талибы добивались многие годы, они действительно заинтересованы в заключении мирного договора и демонстрируют гибкость, в том числе в женском вопросе, который публично обсуждался в Москве.

СПРАВКА

"Талибан" - военно-религиозная исламистская организация, возникшая среди пуштунов в начале 90-х годов, после вывода советских войск из Афганистана. В 1996 году талибы захватили власть в Кабуле, свергнув президента Бурхануддина Раббани, к 1998 году установили почти полный контроль над территорией страны. "Талибан" ввел жесткие исламистские законы в стране: запретил музыку, кино, телевидение, обучение для девочек старше 10 лет, ввел шариатские наказания. Женщины не могли работать, выходить из дома без сопровождения мужчин-родственников, а если появлялись в общественных местах, то должны были носить полную бурку.

После терактов 11 сентября 2001 года "Талибан" укрывал у себя Усаму бен Ладена и других лидеров "Аль-Каиды". Талибы были отстранены от власти в 2001 году в результате военного вмешательства международной коалиции под руководством США в союзе с местной оппозицией. В ходе войны талибы совершали многочисленные теракты, в ходе которых массово гибли гражданские лица. В 2003 году ООН признала "Талибан" террористической организацией.

За годы войны "Талибан" заметно трансформировался, превратившись в повстанческую политическую силу, однако их нападения, в результате которых гибнут в том числе мирные жители, продолжаются.

В ходе дискуссий представитель "Талибана" заявил, с одной стороны, о признании "исламских прав женщин". С другой - Станикзай заметил, что в связи с оккупацией страны "под предлогом прав женщин продвигались аморальность, нескромность и неисламские традиции".

Эти слова, а еще больше сам факт переговоров с талибами не могут не вызывать огромную озабоченность современных афганских женщин и активисток, считающих, что ценой мирного соглашения могут стать их права.

Многие еще помнят страшные годы правления талибов, когда женщины были лишены базовых прав и, по сути, заперты дома. За последнее десятилетие женщины Афганистана снова смогли учиться, работать и участвовать в общественной жизни. Это новое поколение не хочет возвращения обратно во тьму. Общественные инициативы, такие как кампания "Афганские женщины не вернутся назад", требуют полноправного участия женщин в мирном процессе и международной гарантии их прав. Будет ли услышан их призыв - покажет время. В московском же межафганском диалоге из более чем 50 делегатов были только две женщины.

Источник - Новая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550397900
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