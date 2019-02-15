На кого служит папаша Миллер? Российский Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской нефте-компании PDVSA

20:52 17.02.2019

Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской национальной нефтяной компании PDVSA, а также приостановил сделки с компанией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.



По данным агенства, такое решение было принято, чтобы снизить риск попадания под американские санкции.



Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы компании и источники сообщило, что PDVSA оповестила совместные предприятия о переводе выручки на счета в Газпромбанке. Агентство отмечало, что решение о переводе средств в российский банк было принято в связи с санкциями США, введенными против компании.



В свою очередь представитель Газпромбанка заявил, что "никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию".



США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании 28 января. В связи с ними активы PDVSA на 7 млрд долларов оказались заблокированы. "Целью [санкций] является изменение поведения" властей Венесуэлы, заявил глава Минфина США.