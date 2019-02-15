Иран спустил под воду субмарину с крылатыми ракетами - "Фатех"

21:42 17.02.2019

Иран представил новую подводную лодку "Фатех"



В Иране в Бендер-Аббас представили новую подводную лодку "Фатех", оснащенную крылатыми ракетами, сообщает Press TV.



В церемонии принял участие президент страны Хасан Роухани.



Подводная лодка создана по иранским технологиям, весит около 600 тонн и оснащена ракетами, торпедами и морскими минами.