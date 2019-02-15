Арабские шейхи (из ОАЭ) закупились у России "Корнетами" и "Панцирями". На 200 млн дирхамов

21:44 17.02.2019

В ОАЭ заявили о покупке российских "Корнетов" и "Панцирей"

Объединенные Арабские Эмираты заключили с Россией контракт на покупку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Э" и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь". Об этом на полях международной выставки вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби журналистам заявил бригадный генерал ВС ОАЭ Мохаммед Хассайни.



"Стоимость контракта на "Корнет-Э" составила 146,92 млн дирхамов ($39,7 млн) на "Панцирь" - более 45 млн дирхамов ($12,1 млн)", - приводит слова генерала ТАСС. Других подробностей о соглашениях он не уточнил.



ЗРПК "Панцирь-С1" был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Его разработка велась с начала 1990-х годов. Контракты на его поставку были заключены с Алжиром, Ираком и ОАЭ. Также комплексы "Панцирь-С1" входят в систему ПВО, обеспечивающую безопасность российской авиации в Сирии.



ПТРК "Корнет-Э", принятый на вооружение в 1998 году, предназначен для поражения танков и бронированных боевых машин с динамической защитой. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 км.



Международная выставка вооружений и военной техники IDEX проводится в Абу-Даби раз в два года начиная с 1993 года. Это одно из самых представительных мероприятий в мире, связанных с вооружением. По итогам предыдущей выставки IDEX-2017 армия ОАЭ заключила 90 контрактов общей стоимостью 19,17 млрд дирхамов ($5,2 млрд).