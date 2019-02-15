 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 17.02.2019
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21:44  Арабские шейхи (из ОАЭ) закупились у России "Корнетами" и "Панцирями". На 200 млн дирхамов
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Суббота, 16.02.2019
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Пятница, 15.02.2019
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17:55  Вратаря футбольной сборной Узбекистана И.Нестерова уличили в допинге
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Арабские шейхи (из ОАЭ) закупились у России "Корнетами" и "Панцирями". На 200 млн дирхамов
21:44 17.02.2019

В ОАЭ заявили о покупке российских "Корнетов" и "Панцирей"
Объединенные Арабские Эмираты заключили с Россией контракт на покупку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Э" и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь". Об этом на полях международной выставки вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби журналистам заявил бригадный генерал ВС ОАЭ Мохаммед Хассайни.

"Стоимость контракта на "Корнет-Э" составила 146,92 млн дирхамов ($39,7 млн) на "Панцирь" - более 45 млн дирхамов ($12,1 млн)", - приводит слова генерала ТАСС. Других подробностей о соглашениях он не уточнил.

ЗРПК "Панцирь-С1" был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Его разработка велась с начала 1990-х годов. Контракты на его поставку были заключены с Алжиром, Ираком и ОАЭ. Также комплексы "Панцирь-С1" входят в систему ПВО, обеспечивающую безопасность российской авиации в Сирии.

ПТРК "Корнет-Э", принятый на вооружение в 1998 году, предназначен для поражения танков и бронированных боевых машин с динамической защитой. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 км.

Международная выставка вооружений и военной техники IDEX проводится в Абу-Даби раз в два года начиная с 1993 года. Это одно из самых представительных мероприятий в мире, связанных с вооружением. По итогам предыдущей выставки IDEX-2017 армия ОАЭ заключила 90 контрактов общей стоимостью 19,17 млрд дирхамов ($5,2 млрд).

Источник - rbc.ru
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