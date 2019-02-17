На соборе британского Солсбери водружен российский флаг, Скрипалю сразу резко поплохело

21:57 17.02.2019

На соборе в Солсбери повесили российский флаг

Неизвестные повесили российский флаг на строительных лесах вокруг собора Девы Марии в британском городе Солсбери. Как сообщает радиостанция Spire FM, очевидцы заметили его рано утром в воскресенье 17 февраля. Предположительно, флаг повесили ночью.



Очевидец сообщил Би-би-си, что увидел флаг размером примерно 10х7 м рано утром, когда возвращался с работы. Примерно в 8:30 утра по местному времени его сняли.



Настоятель собора Девы Марии Николас Попадопулос назвал произошедшее "выдающейся глупостью", которая "принижает огромные личные трагедии и ущерб, нанесенный Солсбери беспрецедентными атаками нервно-паралитическим веществом в прошлом году".



Член британского парламента Джон Глен также счел появление российского флага на соборе "глупой выходкой" и "издевательством над серьезными событиями, произошедшими в прошлом году в Солсбери".



В марте 2018 года в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как заявили власти Великобритании, их отравили нервно-паралитическим агентом класса "Новичок". Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. В сентябре 2018 года британские власти назвали имена двух подозреваемых в отравлении Скрипалей - ими оказались россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В полиции Великобритании обоих назвали работниками российской разведки.



Позднее сами мужчины в эфире телеканала RT заявили, что являются "предпринимателями средней руки", работают в сфере фитнес-индустрии и не имеют отношения к разведке. В Солсбери Петров и Боширов, по их словам, приехали как туристы, чтобы "отдохнуть" и посмотреть на "знаменитый собор".



https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c69606c9a79473a64fce5ac?from=newsfeed



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Times: состояние Скрипаля ухудшилось

17.02.2019 |



Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник.



По данным издания, за состоянием Скрипаля в настоящее время усиленно наблюдают врачи. Медики опасаются, что 67-летний мужчина уже не сможет полностью восстановиться после отравления.



"Ему стало хуже, ему оказывают медицинскую помощь на дому", - сказал источник.



Токсикологи признали, что не могут предсказать последствия воздействия "Новичка" в долгосрочной перспективе, но исследования влияния других нервных агентов выявили такие проблемы, как потеря памяти и функциональности мышц.



Также в Скотленд-Ярде отметили, что в отличие от дочери Скрипаля Юлии, которая на момент отравления была молода и относительно здорова, экс-полковник ГРУ уже тогда был "не в лучшей форме".



Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала, что собирается признать Юлию пропавшей без вести.



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