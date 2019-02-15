Узбекистан выпускает в обращение 100 тысячные сомовые купюры (видео)

00:19 18.02.2019

100-тысячные купюры выпускаются с 25 февраля



Новая 100-тысячная купюра посвящена Мирзо Улугбеку. На ней изображены ученый и его обсерватория, астрономические инструменты и Солнечная система. Впервые использован рельефный элемент для незрячих.



Специальный элемент зеленого цвета, расположенный в левом краю банкноты, предназначен для незрячих людей, он позволяет определить номинал банкноты за счет ощутимой рельефности.



Центральный банк Узбекистана сообщил о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 тысяч сумов с 25 февраля.



Банкнота посвящена великому узбекскому ученому Мирзо Улугбеку и его достижениям в астрономии.









Купюра размером 144×78 мм изготовлена на специальной защищенной бумаге. С правого края в зоне белого овального поля расположен локальный водяной знак в виде портрета Мирзо Улугбека и филигранный водяной знак в виде числа 100000.



В правой части банкноты в толще бумаги расположена фиксированная высокозащищенная ныряющая нить шириной 5 мм с 3D-эффектом, выходящая на поверхность банкноты.



При просмотре на просвет защитная нить выглядит как сплошная. При любом ракурсе банкноты изображения на нити имеют эффект движения.



Преобладающие цвета фона лицевой и оборотной стороны - светло-коричневый и голубой.



В левой части лицевой стороны банкноты изображен памятник Мирзо Улугбеку.



В верхнем левом углу размещено цветопеременное число 100000, в зависимости от угла просмотра цвет числа меняется от пурпурного к коричневому.



В нижней части левой стороны банкноты на фоне орнаментального рисунка расположено скрытое изображение в виде букв "UZB", видимое под определенном углом наклона к источнику света.



Специальный элемент зеленого цвета, расположенный в левом краю банкноты, предназначен для незрячих людей, он позволяет определить номинал банкноты за счет ощутимой рельефности.



В верхней части банкноты с правой стороны от памятника расположено изображение многофункционального астрономического инструмента "Астролябия", служащего в качестве регистра совмещения "лица" с "оборотом". При просмотре на просвет оно дополняется цветным фоном с оборотной стороны банкноты.



В верхней части банкноты на правой стороне отпечатан текст "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI". В правом верхнем углу размещен герб коричневогоа цвета.



В средней части банкноты изображена схема Солнечной системы. В зависимости от угла просмотра цвет изображения меняется от золотого цвета к зеленому.



Вокруг орбиты изображены планеты Солнечной системы и шесть малых планет в виде восьмигранных звездочек разной величины, которые имеют цветопеременное свойство при просмотре под разным углом.



По периметру изображения орбит отпечатан микротекст в виде повторяющегося словосочетания "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI".



В центре нижней части банкноты отпечатан текст "BIR YUZ MING SO’M" и под ним размещен текст "O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATI BO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART".



Число 100000 в правом углу банкноты отпечатана с четкими границами двух цветов - коричневым и зеленым.



Номер банкноты из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного числа отпечатан в двух местах и обладает в правой нижней части ферромагнитными, в левой части по цветному полю - люминесцирующими свойствами.



В левой части оборотной стороны банкноты в овальном поле также просматриваются локальные водяные знаки.



В левом верхнем углу в центре гильошированной розетки указан год выпуска банкноты в обращение.



В центре банкноты расположено изображение обсерватории Мирзо Улугбека коричневого цвета и над ним отпечатан текст "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI".



В нижней части банкноты отпечатаны синим цветом число "100000", текст "BIR YUZ MING SO’M" и под ними текст "O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TA’QIB QILINADI".



Все эти изображения и число 100000, отпечатанные в верхнем правом углу, выполнены с применением металлографской печати (воспринимающая рельефность).



С правой стороны банкноты размещено изображение астрономического инструмента - дугового квадранта.



На фоне центра банкноты размещено очертание карты Узбекистана, с указанием на ней места расположения города Самарканд, где Мирзо Улугбек вел научную деятельность. Общий фон карты Узбекистана выполнен микротекстом в виде слов "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI".



Наряду с находящимися в обращении денежными знаками и монетами, выпускаемые в обращение денежные знаки достоинством 100000 сум обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением без всяких ограничений.